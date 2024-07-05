فعاليات وفقرات فنية متنوعة ومسرح عرائس بكوبرى دمياط التاريخى "جسر الحضارة"
تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، احتضن كوبرى دمياط التاريخى "جسر الحضارة" أولى حفلاته الفنية للأطفال بعد افتتاحه، والتى أُقيمت بساحته بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ووحدة حقوق الإنسان بالمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي.
فقرات فنية متنوعة ومسرح عرائس
وقد شهد الحفل إقبالا كبيرا من الأطفال وأسرهم للمشاركة به، حيث تضمن فعاليات وفقرات فنية متنوعة ومسرح عرائس وفقرة فنية لفرقة رؤية للدراما الحركية.
كما قدمت مكتبة مصر العامة فقرة للرسم على وجوه الأطفال الذين أعربوا عن فرحتهم وسعادتهم بهذا الحفل.
وتجدر الإشارة إلى أن كوبرى دمياط التاريخى من أهم المعالم التاريخية والأثرية التى اشتهرت بها محافظة دمياط ويحمل تاريخا طويلا منذ عام ١٨٩٠ م، إلى أن تم نقله أمام مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط على ضفة نهر النيل عام ٢٠٠٧ م، ليصبح منارة ثقافية ومركز تنويرى لعرض ألوان الفنون ويقوم الآن باستعادة هذا الدور بعد إعادة تأهيله وافتتاحه إبريل الماضى.
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