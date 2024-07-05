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رياضة

شاهد كيف استقبل لاعبو المصري فخر الدين بعد تجديد تعاقده

فخر الدين بن يوسف،
فخر الدين بن يوسف، فيتو

حرص لاعبو فريق المصري البورسعيدي والجهاز الفني على تنظيم ممر شرفي للتونسي فخر الدين بن يوسف على هامش تدريباته على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراته القادمة ببطولة الدوري المصري أمام بلدية المحلة.

وجاء ذلك بعد نجاح النادي البورسعيدي في التجديد لفخر الدين بن يوسف. 

المصري يجدد تعاقده مع نجمه التونسي فخر الدين بن يوسف

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات تجديد تعاقد نجمه التونسي فخر الدين بن يوسف وذلك لموسم جديد ينتهي بنهاية الموسم الجديد 2025/2024.

كان الدولي التونسي السابق فخر الدين بن يوسف والذي يشغل مركز رأس الحربة قد إنضم للمصري مطلع الموسم الحالي قادمًا من صفوف نادي بيراميدز.

ونجح اللاعب في تصدر قائمة هدافي المصري بالدوري الممتاز بإحرازه لثمانية أهداف بالإضافة للمساهمة بتمريراته الحاسمة في إحراز هدفين آخرين وهو الأمر الذي دفع عدد من الأندية المصرية والعربية للتفاوض معه للحصول على خدماته إلا أن اللاعب رفض تلك العروض مفضلا البقاء بالمصري. 

موعد مباراة المصري وبلدية المحلة بالدوري

ويلتقي فريقا المصري وبلدية المحلة بالجولة الثلاثين من الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في الرابعة عصر بعد غد الأحد الموافق السابع من يوليو الجاري على استاد الجيش ببرج العرب. 

ترتيب المصري بالدوري

ويحتل فريق المصري المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة من خوض  28 مباراة، حيث فاز المصري في 14 لقاء وتعادل في 6 مباريات، وخسر 8 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 37 هدفًا واستقبلت شباكهم 35 هدفًا آخر.

مباراة المصري والجونة 

وخطف فريق المصري البورسعيدي فوزا صعبا من الجونة بهدفين مقابل هدف باستاد برج العرب بالإسكندرية بافتتاح مباريات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

ثنائي المصري ضمن قائمة المنتخب الأوليمبي لأوليمبياد باريس 2024

وأعلن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي عن قائمة المنتخب الرسمية لأوليمبياد باريس 2024 والتي تنطلق في السادس والعشرين من يوليو الجاري وتستمر حتى الحادي عشر من أغسطس المقبل.

وضمت قائمة المنتخب 22 لاعبًا من بينهم ثنائي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أحمد عيد ومحمد طارق واللذين يشغلان مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع على الترتيب.

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