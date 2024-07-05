نقابة المهندسين في الإسكندرية تقدم خدمات نيابات الأسرة والمرور لأعضائها بمقر النادي

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية تعاونها مع النيابة العامة من خلال تواجدهم بنادي المهندسين بالإسكندرية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.



وجاء ذلك في إطار تعاون نقابة المهندسين بالإسكندرية مع مختلف أجهزة الدولة من بينها النيابة العامة وسعيًا لتقديم خدمات أفضل وسريعة للمهندسين وأسرهم أثناء تواجدهم بمقر نادي المهندسين، للحصول علي خدمات المرور وخدمات نيابات الأسرة من خلال سيارة الخدمات المتنقلة دون الحاجة للتوجه لمقر النيابات.



وتتمثل تلك الخدمات في: استخراج صورة رسمية من الأحكام والأوامر الوقتية الصادرة من محاكم الأسرة، صورة رسمية من إعلامات الوراثة، استخراج صورة تنفيذية من أحكام الأسرة، استخراج صورة رسمية من مستندات الدعاوى، استخراج وثائق الأحوال الشخصية، الاستعلام عن دعاوى الأسرة، استخراج شهادات من واقع جدول قضايا الأسرة، استخراج شهادات براءة الذمة لمخالفات المرور، استعلام عن المخالفات المرورية، وطباعة بيان التظلم من المخالفات المرورية.