30 إيبارشية تشارك في مؤتمر أطفال ابتدائي بأسقفية الشباب





نظمت لجنة الطفولة بأسقفية الشباب التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مؤتمرها السنوى لأطفال إبتدائي ببيت مارمرقس بالعجمي بالإسكندرية، وذلك لمدة ثلاثة أيام.

تدريب الأطفال على الصلاة

حضر المؤتمر نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، وشارك فيه ٥٠٠ طفل وطفلة من ٣٠ إيبارشية وقطاع رعوي، واستهدف تعريف الطفل بصلوات الأجبية، وتدريبه على حياة الصلاة.

وتضمن إلى جانب المحاضرات، درس الكتاب المقدس، وورش عملية، وبعض الألعاب لتطبيق هدف المؤتمر بطرق مبتكرة.

كما قدم فريق أبناء القبطان التابع لإيبارشية أسيوط عرضين مسرحيين عن شخصيات كتابية عاشت حياة الصلاة الدائمة هما: ابراهيم أبو الآباء ونحميا.

وجرى تقديم مجموعة من الترانيم المؤلفة من قبل خدام اللجنة والتى تهدف لتبسيط الإيمان والعقيدة.

وتمت إذاعة المؤتمر على صفحة facebook الخاصة بلجنة الطفولة، وكذلك مختلف صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للجنة ذاتها، كما تم رفع محتوى المؤتمر بالكامل على قناة اليوتيوب الخاصة بلجنة الطفولة (Tofola YB).