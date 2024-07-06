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طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون اليوم امتحان مادة "الديناميكا"

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية، فيتو
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يؤدي طلاب القسم العلمي للثانوية الأزهرية اليوم السبت امتحان مادة "الديناميكا" ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي 2023، 2024، في كافة محافظات الجمهورية.

 

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

ومن جانبه أكد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية تجرى كما خُطط لها، لتخرج في أفضل صورة، ولمواصلة مسيرة النجاحات التي تحقق عامًا بعد آخر في هذا الاتجاه، وأن حالة الهدوء والانضباط التي تشاهدها لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية تبرهن على نجاح منظومة الامتحانات بالأزهر الشريف، داعيًا الطلاب والطالبات إلى مواصلة اجتهادهم في ما تبقى من الامتحانات حتى تكلل مسيرتهم بالنجاح والتفوق.

وشدد “الضويني” على أن الأزهر حريص كل الحرص على رعاية أبنائه والتخفيف عنهم وتوفير الجو الملائم لأداء الامتحانات في يسر وانضباط، مقدما النصح لأولياء الأمور بأن يكونوا دائمًا عونًا لأبنائهم والبعد عن إثارة أي نوع من التوتر أو الضغط على الطلاب.

عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي بلغ 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبًا، و36977 طالبة، بإجمالي  156392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

 

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