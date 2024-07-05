الجمعة 05 يوليو 2024
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رياضة

المصري يواصل تدريباته بمعسكر القاهرة (صور)

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

يواصل فريق المصري البورسعيدي تدريباته على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراته القادمة ببطولة الدوري المصري امام بلدية المحلة.

موعد مباراة المصري وبلدية المحلة بالدوري

ويلتقي فريقا المصري وبلدية المحلة بالجولة الثلاثين من الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في الرابعة عصر بعد غد الأحد الموافق السابع من يوليو الجاري على استاد الجيش ببرج العرب. 

ترتيب المصري بالدوري

ويحتل فريق المصري المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة من خوض  28 مباراة، حيث فاز المصري في 14 لقاء وتعادل في 6 مباريات، وخسر 8 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 37 هدفًا واستقبلت شباكهم 35 هدفًا آخر.

مباراة المصري والجونة 

وخطف فريق المصري البورسعيدي فوزا صعبا من الجونة بهدفين مقابل هدف باستاد برج العرب بالإسكندرية بافتتاح مباريات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

المصري يجدد تعاقده مع نجمه التونسي فخر الدين بن يوسف 

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات تجديد تعاقد نجمه التونسي فخر الدين بن يوسف وذلك لموسم جديد ينتهي بنهاية الموسم الجديد 2025/2024.

كان الدولي التونسي السابق فخر الدين بن يوسف والذي يشغل مركز رأس الحربة قد انضم للمصري مطلع الموسم الحالي قادمًا من صفوف نادي بيراميدز.

ونجح اللاعب في تصدر قائمة هدافي المصري بالدوري الممتاز باحرازه لثمانية أهداف بالإضافة للمساهمة بتمريراته الحاسمة في احراز هدفين آخرين وهو الأمر الذي دفع عدد من الأندية المصرية والعربية للتفاوض معه للحصول على خدماته إلا أن اللاعب رفض تلك العروض مفضلا البقاء بالمصري. 

ثنائي المصري ضمن قائمة المنتخب الأوليمبي لأوليمبياد باريس 2024

وأعلن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي عن قائمة المنتخب الرسمية لأوليمبياد باريس 2024 والتي تنطلق في السادس والعشرين من يوليو الجاري وتستمر حتى الحادي عشر من أغسطس المقبل.
وضمت قائمة المنتخب 22 لاعبًا من بينهم ثنائي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أحمد عيد ومحمد طارق واللذين يشغلان مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع على الترتيب.

كامل أبو علي يغري كريم العراقي للبقاء بالمصري

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