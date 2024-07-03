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اقتصاد

أبرزهم توطين صناعة السيارات وانضباط الأسعار، أبرز القضايا التي تنتظر الوزراء الجدد

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو
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التشكيل الحكومي الجديد، عدد من القضايا الساخنة على طاولة الحكومة الجديدة، خاصة وزارتي الصناعة والمالية، أولهم قضية 13 ألف سيارة محتجزة داخل مصلحة الجمارك، بالإضافة إلى ملف توطين صناعة السيارات الذي يشرف عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل نهوض بصناعة السيارات في مصر.

أزمة الإفراج عن 13 ألف سيارة أولى قضايا الوزراء الجدد 

وينتظر تجار السيارات والوكلاء، قرارات الحكومة الجديدة في تحديد مصير السيارات المحتجزة داخل الجمارك وتسهيل عملية الاستيراد من اجل عودة الروح لحركة البيع والشراء داخل السوق المحلي، كما تنتظر شعبة السيارات اجراءات الحكومة الجديدة في وقف ارتفاع الأسعار المتزايد علي المستهلك المصري وإعادة انضباط سوق السيارات.

وأكدت شعبة السيارات، على ضرورة اهتمام الحكومة بملف توطين صناعة السيارات في مصر ودعم التجميع المحلي وتوفير كافة الامتيازات للمصانع المختصة في صناعة السيارات من أجل زيادة الإنتاج وسد احتياجات السوق المصري والذي ينعاد على الأسعار الإيجاب، والتراجع الذي ينتظره الجميع. 

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