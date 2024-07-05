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رياضة

يورو 2024، ألمانيا تبحث عن هدف التعادل أمام إسبانيا بعد مرور 75 دقيقة (فيديو وصور)

أولمو
أولمو

ألمانيا ضد إسبانيا، يتقدم منتخب إسبانيا على نظيره ألمانيا بنتيجة 1-0، بعد مرور 75 دقيقة من المباراة التي تجمعهما على ملعب إم إتش بي أرينا في شتوتجارت، في ربع نهائي يورو 2024.

مباراة ألمانيا وإسبانيا في يورو 2024

وشهدت بداية المباراة تبادل المنتخبين السيطرة على الكرة لكن دون خطورة حقيقة.

وشهدت المباراة تغير مبكر بعد إصابة بيدري بعد تدخل قوي من توني كروس ودخل أولمو بدلا منه.

وفي الدقيقة 13 تلقى روديجير أول بطاقة صفراء في المباراة بعد تدخل قوي على أولمو.

وفي الدقيقة 14 كاد يامين يمال أن يسجل الهدف الأول لمنتخب إسبانيا عن طريق ركلة حرة مباشرة ولكن صوبها بجوار القائم.

وفي الدقيقة 21 كاد هافرتز أن يسجل هدف ألمانيا الأول عن طريق رأسية قوية ولكن تصدى لها سيمون.

ومع بداية الشوط الثاني سيطر المنتخب الأسباني على الكرة وبدأ في تهديد المنتخب الألماني.

وسجل أولمو الهدف الأول لـ إسبانيا في شباك ألمانيا في الدقيقة 52 عن طريق تصويبة متقنة سكنت شباك مانويل نوير.

 

تشكيل منتخب إسبانيا لمباراة ألمانيا

في حراسة المرمى: أوناي سيمون.

في الدفاع: داني كارفاخال - روبن لو نورماند - إيمريك لابورت - مارك كوكوريلا.

في الوسط: بيدري - رودري فابيان رويز.

في الهجوم: لامين يامال - ألفارو موراتا - نيكو ويليامز.

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تشكيل ألمانيا لمباراة إسبانيا 

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

في الدفاع: جوشوا كيميتش - أنطونيو روديجر - جوناثان تاه - ديفيد راوم.

في الوسط: إيمري تشان - توني كروس - إلكاي جوندوجان.

في الهجوم: جمال موسيالا - ساني - كاي هافرتز.

طقام تحكيم مباراة ألمانيا وإسبانيا اليوم في يورو 2024

حكم الساحة: الإنجليزي أنتوني تايلور.

حكم مساعد أول: الإنجليزي جاري بيسويك.

حكم مساعد ثانِ: الإنجليزي آدم نون.

حكم رابع: السلوفاكي إيفان كروزلياك.

حكم تقنية الفيديو: الإنجليزي ستيوارت أتويل.

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