أسباب طقطقة الفك، ومتى تؤدي إلى تلف المفصل؟

يمكن أن يحدث ضيق الفك أو طقطقة الفك لأسباب عديدة، مثل الإجهاد، واضطرابات المفصل الصدغي الفكي، وصرير الأسنان ليلًا، والكزاز، وغيرها.

وقد يسبب ضيق الفك الألم أو الانزعاج الذي قد يؤثر على الأنشطة اليومية، مثل الأكل والشرب، وفقًا لموقع "Healthline" الطبي.

ويمكن أن تختلف شدة الألم ويمكن وصفه بأنه مؤلم أو خفقان أو نقر أو متصلب، وقد يؤثر على جانب واحد أو كلا الجانبين من الفك، على الرغم من أن الموقع الدقيق للألم يمكن أن يختلف.

على سبيل المثال، قد تؤثر الأعراض على:

الرأس

الأسنان

الرقبة

الأنف

الفم

الآذان

تتراوح الأسباب المحتملة لضيق الفك من الصدمة الخفيفة والمؤقتة إلى الالتهابات والحالات التي قد تتطلب عناية طبية.

أسباب الفك المغلق

هناك عدة أسباب لضيق الفك، والتي تتراوح من خفيفة إلى شديدة.

اضطرابات المفصل الصدغي الفكي (TMD أو TMJD)

يسبب اضطراب المفصل الصدغي الفكي ألمًا في مفصل الفك والعضلات المحيطة به، ويمكن أن يسبب الألم في أحد المفاصل المفصلية أو كليهما (المفاصل الفكية الصدغية)، وتقع هذه المفاصل بين الفك السفلي والعظم الصدغي.

ويمكن أن يسبب TMD أيضًا ألمًا أو خفقانًا أو ألمًا في الأذن والفك والوجه أو بالقرب منهما، وقد يؤدي مضغ الطعام إلى زيادة الشعور بالألم وينتج عنه صوت نقر أو إحساس بالطحن.

وغالبًا ما يكون ألم المفصل الصدغي الفكي مؤقتًا وقد يتم حله من خلال الرعاية المنزلية.

ضغط

قد تؤدي مشاعر التوتر والقلق إلى ضيق الفك والألم.

على سبيل المثال، قد تضغط على فكك أو تطحن أسنانك عن غير قصد أثناء النوم، ويمكنك أيضًا تثبيت فكك في وضع مشدود أثناء استيقاظك دون أن تدرك ذلك.

ويمكن أن يسبب الإجهاد أيضًا أعراضًا أخرى مرتبطة به، مثل صداع التوتر.

طحن أو الضغط على الأسنان

قد يكون لصرير الأسنان عدة أسباب، منها:

ضغط

مشاكل النوم، مثل الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم

تناول بعض الأدوية، مثل مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs)

تعاطي المخدرات

ويمكن أن يسبب صرير الأسنان ضيقًا أو شعورًا بالألم في الوجه والرقبة والفك العلوي أو السفلي، ويمكن أيضا أن يسبب الصداع أو آلام الأذن.

المضغ المفرط

قد يؤدي مضغ العلكة أو أي مادة أخرى بشكل زائد إلى ضيق في الفك السفلي.

التهاب المفاصل الروماتويدي (RA)

التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) هو اضطراب التهابي في المناعة الذاتية، ويؤثر على العضلات والمفاصل في جميع أنحاء الجسم.

وتشير الأبحاث إلى أن ما يصل إلى 86% من الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي يعانون من المفصل الفكي الصدغي، وهو سبب لضيق الفك.

وقد يؤدي التهاب المفاصل الروماتويدي إلى تلف مفصل الفك والأنسجة المحيطة به، وكما يمكن أن يسبب فقدان العظام في الفك.

هشاشة العظام

على الرغم من ندرته، فمن الممكن أن يحدث التهاب المفاصل العظمي (OA) داخل المفاصل الفكية الصدغية، ويمكن أن يسبب تدهور وفقدان وظيفة عظم الفك والغضاريف والأنسجة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى فك ضيق ومؤلم، ويسبب أيضًا ألمًا في المنطقة المحيطة.

كُزاز

الكزاز هو عدوى بكتيرية قد تكون قاتلة، وتشمل الأعراض تصلب البطن وصعوبة البلع وانقباضات العضلات المؤلمة في الفك والرقبة.

صدمة الوجه

قد تؤثر إصابة الوجه على جزء من الفك الذي يسبب الحركة، مما يؤدي إلى الألم أو الضيق.

وتشمل الأسباب المحتملة لتلف الفك القوة الحادة، مثل الإصابة الصادمة، وحتى علاجات السرطان مثل الجراحة أو الإشعاع.

الأدوية

وجدت أحد الدراسات أن الأدوية المضادة للذهان والميتوكلوبراميد قد تؤدي إلى ظهور أعراض آلام الفك.

الالتهابات

إذا كان لديك عدوى حول فمك، مثل خراج الأسنان، فقد يؤثر ذلك على حركة الفك.

على الرغم من أنها غير شائعة، إلا أن العدوى يمكن أن تلحق الضرر الدائم بالعضلات أو الأعصاب، مما قد يؤدي إلى نوبات متكررة من الكزاز.

أسباب ظهور أعراض متعددة

في بعض الأحيان، يتضمن الفك المقفل أعراضًا محددة أخرى

قد تشعر بإحساس طقطقة غير مريح مع فتح الفم، وقد يكون سبب هذا العرض:

طحن الأسنان

المضغ المفرط

التهاب المفاصل أو الحالات الطبية الأخرى

ألم الفك والأذن المقفلة

ألم الأذن هو أحد الأعراض الشائعة المرتبطة بالفك الضيق، وغالبًا ما يحدث بسبب:

التهاب المفاصل

مشكلة في الأسنان

أذن السباح

التهابات الجيوب الانفية