رسوم اختيار مقعد على متن طائرة مصر للطيران
مصر للطيران، سواء كنت تحب الجلوس بجوار النافذة، أو تفضل مقعد الممر، أو ترغب في مساحة إضافية للأقدام، تقدم مصر للطيران لضيوفها خدمة اختيار المقاعد المسبق على رحلاتها سواء مجانا أو برسوم إضافية على الرحلات الدولية، وذلك عند إجراء الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني وتطبيقات مصر للطيران أو من خلال مركز الاتصالات ووكلاء السياحة المعتمدين.
مقاعد الطائرة
لتحديد مقعدك المفضل، قم باستعراض الحجز الخاص بك ثم حدد المقعد المطلوب وقم باستكمال عملية الدفع، لا تنس إنهاء إجراءات السفر عبر الموقع وتأكد من اصطحاب إيصال مقعدك وبطاقة الصعود إلى الطائرة ومرجع الحجز الخاص بك إلى المطار.
يمكنك اختيار مقعدك المفضل على رحلات مصر للطيران الدولية أثناء الحجز أو بعد الحجز، ويمكن اختيار المقاعد مجانًا في الحالات التالية:
السفر على الدرجة السياحية بأسعار الفئة السياحية المرنة.
السفر على درجة رجال الأعمال
أعضاء برنامج المسافر الدائم Platinum Frequent Flyer
أثناء إجراءات إنهاء السفر.
ويتوفر اختيار المقعد مقابل رسوم للعملاء المسافرين في الدرجة السياحية الدولية باستثناء فئة الأسعار المرنة Y & B.
وتبدأ أسعار حجز المقاعد من 10 دولارات وحتى 40 دولارا.
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