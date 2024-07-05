الجمعة 05 يوليو 2024
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أخبار مصر

رسوم اختيار مقعد على متن طائرة مصر للطيران

مصر للطيران
مصر للطيران

مصر للطيران، سواء كنت تحب الجلوس بجوار النافذة، أو تفضل مقعد الممر، أو ترغب في مساحة إضافية للأقدام، تقدم مصر للطيران لضيوفها خدمة اختيار المقاعد المسبق على رحلاتها سواء مجانا أو برسوم إضافية على الرحلات الدولية، وذلك عند إجراء الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني وتطبيقات مصر للطيران أو من خلال مركز الاتصالات ووكلاء السياحة المعتمدين.

 

مقاعد الطائرة

 لتحديد مقعدك المفضل، قم باستعراض الحجز الخاص بك ثم حدد المقعد المطلوب وقم باستكمال عملية الدفع، لا تنس إنهاء إجراءات السفر عبر الموقع وتأكد من اصطحاب إيصال مقعدك وبطاقة الصعود إلى الطائرة ومرجع الحجز الخاص بك إلى المطار.

 

يمكنك اختيار مقعدك المفضل على رحلات مصر للطيران الدولية أثناء الحجز أو بعد الحجز، ويمكن اختيار المقاعد مجانًا في الحالات التالية:

السفر على الدرجة السياحية بأسعار الفئة السياحية المرنة.

السفر على درجة رجال الأعمال

أعضاء برنامج المسافر الدائم Platinum Frequent Flyer

أثناء إجراءات إنهاء السفر.

ويتوفر اختيار المقعد مقابل رسوم للعملاء المسافرين في الدرجة السياحية الدولية باستثناء فئة الأسعار المرنة Y & B.

وتبدأ أسعار حجز المقاعد من 10 دولارات وحتى 40 دولارا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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