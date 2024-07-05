التقرير الطبي يكشف سبب مصرع شاب في الصف

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في مصرع شاب، تعرض للغرق بنهر النيل في الصف.

وكشف التقرير الطبي الخاص بالكشف على الطالب، أنه فارق الحياة نتيجة "إسفكسيا" الغرق، وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.

كما كشفت التحقيقات أن الشاب غرق في نهر النيل بالصف، وذلك لعدم إجادته السباحة.

غرق شاب في الصف لعدم إجادته السباحة

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة الصف من غرفة النجدة بمصرع شاب غرقآ بنهر النيل في الصف.

على الفور، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، تمكنوا من انتشال جثة الطفل، وتم نقله للمستشفى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.