الجمعة 05 يوليو 2024
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رياضة

الكرة الطائرة، منتخب مصر يهزم قطر ويتأهل لنصف نهائي كأس التحدي

منتخب الكرة الطائرة،
منتخب الكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، نجح منتخب مصر لكرة الطائرة الرجال في تحقيق الفوز أمام منتخب قطر، بنتيجة 3/2 في ربع نهائي بطولة كأس التحدي العالمي المقام  خلال الفترة من 4 وحتى 7 يوليو الجاري في مدينة ليني بالصين.

وتمكن الفراعنة من الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين على المنتخب القطري في بداية مشواره بالبطولة، وجاءت النتائج على النحو التالي:
25/16
23/25
27/25
20/25
15/13

وبذلك يتأهل منتخب مصر لنصف نهائي البطولة ويواجه نظيره الصين غدا السبت، وذلك بعدما فاز الأخير على منتخب المكسيك في ربع النهائي بنتيجة 3/0.

 

 بطولة كأس التحدي العالمي 

وتقام بطولة كأس التحدي بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، ويتأهل صاحب المركز الأول لدوري الأمم للكرة الطائرة العام المقبل.

ويشارك في كأس التحدي العالمي 8 منتخبات، وهي: مصر، قطر، الصين، بلجيكا، أوكرانيا، تشيلي، كرواتيا، والمكسيك.

وتضم قائمة المنتخب المصري كلًا من: “محمد رضا، محمد رمضان، حسام يوسف، مصطفى جابر، رضا هيكل، سيف عابد، محمد مصطفى لعبة، أحمد عزب، محمد عسران، عبد الرحمن الحسيني، أحمد ضياء، محمد عادل، حمادة عثمان، ومحمد المهدي“.

ويترأس البعثة المصرية، الكابتن عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد، ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من الإسباني فرناندو مونزو مديرًا فنيًا وطارق الزفتاوي مدربًا عامًا ومحمد السيد سيكو مدربًا والدكتور سامح ظلام اخصائى تأهيل وإصابات الملاعب، وأحمد سعيد محللًا تقنيًا.

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