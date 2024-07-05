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المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط يستقبل 661 حالة دخول خلال شهر يونيو

مستشفيات جامعة أسيوط،
مستشفيات جامعة أسيوط، فيتو

أعلن المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط، عن تسجيله 661 حالة دخول بالأقسام المختلفة "العلاج بأجر" خلال شهر يونيو الماضي، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى.

 

حالات الدخول بمستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط خلال شهر يونيو 

وأعلن مسؤولي المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط عن استقباله 145 حالة دخول بالعناية المركزة، و120 حالة دخول بقسم الإصابات، و98 حالة بقسم الجراحة العامة، إلى جانب تسجيل 85 حالة دخول بقسم الأنف والأذن والحنجرة، و56 حالة دخول بقسم الشرايين، خلال الشهر نفسه.

 

المستشفى الرئيسي يسجل دخول 54 حالة عظام في شهر 

كما سجل المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط خلال الشهر الماضي دخول 54 حالة بقسم العظام،  بالإضافة إلى تسجيل 103 حالات دخول بالأقسام الأخرى في ذات الشهر.

 

مستشفى المسالك البولية بجامعة أسيوط تستقبل 2462 حالة في شهر يونيو 

في سياق متصل أعلن مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى بجامعة أسيوط، عن استقبال 2462 مترددا على العيادات الخارجية خلال شهر يونيو الماضي، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية،  والدكتور ضياء عبد الحميد مدير المستشفى.

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كما أعلن مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى عن تسجيله دخول 403 حالة دخول بالأقسام والوحدات المختلفة، وإجراء 554 إشاعة تليفزيونية، إلى جانب إجراء 264 عملية جراحية، و38 حالة بديناميكية التبول، و69 حالة بوحدة التفتيت خلال الشهر نفسه.

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