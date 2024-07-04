انطلاق حملة لمسح منطقة الظهير الصحراوي وإزالة 10 حالات بناء مخالف بأسيوط

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات المباني، بالمراكز والأحياء وإزالتها في المهد قبل تفاقمها ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة وهيبتها في عدم مخالفة القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

إزالة 10 حالات تعد على أراض زراعية

وتمكنت حملة مكبرة بمركز أسيوط من إزالة 10 حالات تعد على أراض زراعية، لافتًا إلى الضرب بيد من حديد والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون دون تهاون أو تقاعس، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية من التبوير وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في الغذاء.

وحدة المتغيرات المكانية

وأكد محافظ أسيوط اليوم – إن حملات الرصد للتعديات أو مخالفات البناء يتم تنفيذها بكافة القرى والمراكز بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام وإدارة المتابعة الميدانية ومسئولي جهات الولاية والجهات الأمنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

حملة مكبرة لمسح منطقة الظهير الصحراوي

ولفت محافظ أسيوط إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة العميد عبدالرحمن عامر رئيس مركز أسيوط قامت بحملة مكبرة لمسح منطقة الظهير الصحراوي والمرور على أراضي أملاك الدولة بالصحراوي الغربي لرصد أي تعديات عليها فضلًا عن تنفيذ حملات لرصد أي مخالفات بناء أو تعدي على الأراضي الزراعية مما أسفر عن إزالة 10 حالات تعدٍ بنطاق الوحدة المحلية بقرية منقباد حيث تم إزالة ٣ حالات بحوض الجرف و٤ حالات بمنطقة منشية الأزهر على مساحة إجمالية ٣ قيراط فضلًا عن 3 حالات بقريتي موشا والزاوية وذلك بمشاركة الدكتور عبداللطيف فضاله نائب رئيس المركز ومحمد فرغلي رئيس الوحدة المحلية لقرية إسكندرية التحرير وحسني رايق رئيس الوحدة المحلية لقرية منقباد ومسئولي إدارات الخدمات والإشغالات ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالمركز.



يذكر أن محافظة أسيوط أعلنت عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على أرقام غرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي (واتس اب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.