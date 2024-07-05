مصرع سائق في حادث تصادم توك توك مع سيارة نقل ببنها

لقى سائق توك توك مصرعه فى حادث تصادم توك توك مع سيارة نقل بالطريق الحر بنها - المنصورة بالبر الشرقى "حارة الطريق البطئ" أمام قرية البقاشين بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود بلاغا من الأهالى بمصرع وائل. م 30 سنة مقيم بقرية كفر الولجا التابعة لمدينة كفر شكر فى حادث تصادم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم سيارة نقل شيفروليه مع توك توك بحارة الطريق البطئ بالطريق الحر بنها المنصورة بالبر الشرقى أمام قرية البقاشين بمدينة كفر شكر، مما أدى إلى مصرع سائق التوك توك، وتم رفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.