الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

وقوع حادث تصادم بين سيارتين في التجمع الأول

حادث تصادم بين سيارتين،
حادث تصادم بين سيارتين، فيتو

 تسبب حادث تصادم فى تهشم سيارتين بأحد الشوارع بمنطقة التجمع الأول.


تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من سيدة مفاده اصطدام سيارته بسيارتها أثناء توقفها أسفل منزلها بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الاول.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين اصطدام سيارة تقودها سيدة أجنبية بسيارة المبلغة، مما تسبب فى انقلاب إحداهما وتهشم الأخرى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

اجهزة الامن بالقاهرة منطقة التجمع الأول منطقة التجمع حادث تصادم بالتجمع

مواد متعلقة

والدتها وشقيقها وراء قتلها، الأمن يكشف ملابسات اختفاء فتاة كرداسة

إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بالجيزة

قرارات النيابة بشأن عقار بولاق أبو العلا المنهار

تجديد حبس بلطجي اعتدى على سيدة في الإسكندرية

أول رد من عدوية شعبان عبد الرحيم بعد بلاغ رضا البحراوي ضده

تحطيم زجاج منزل نجم الزمالك السابق وكتابة عبارات غير مفهومة على الجدران

رضا البحراوي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نجل شعبان عبد الرحيم

حبس 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة بالمحافظات

الأكثر قراءة

إثيوبيا تقع في شر أعمالها، خبراء يكشفون ورطة أديس أبابا في سد النهضة

مجموعة قوية لـ منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

الزمالك يتسلم رسميا رخصة المشاركة الافريقية بعد حل أزمة بوطيب

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية بشأن الحكومة الجديدة

في أول يوم عمل للحكومة، خبر سار من رئيس الوزراء بشأن تخفيف أحمال الكهرباء

بعد اعتراض الشارع على بعض الأسماء، مدبولي للمواطنين: أعطوا فرصة للوزراء الجدد للعمل

مجموعات قوية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع جنيهين في سوق العبور

منوعات

المزيد

تقارير: 75% من الوفيات في 10 مدن بالهند بسبب "قاتل خفي"

ظل يأكل حتى مات، النشطاء يكشفون سر وفاة مدون طعام فلبيني شهير فجأة (فيديو)

الإكوادور تضبط 3 أطنان كوكايين في شحنة موز متجهة لروسيا

العثور على بقايا رفات طفل بعد تعرضه لهجوم تمساح في استراليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الكابوريا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر الطماطم بسوق العبور

مؤشر الدولار الأمريكي DXY، هبوط جديد بحركة التداولات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي يشارك بـ9 بطولات خلال الموسم المقبل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الظلام في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

ما حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم القط الأبيض في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية