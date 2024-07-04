وقوع حادث تصادم بين سيارتين في التجمع الأول
تسبب حادث تصادم فى تهشم سيارتين بأحد الشوارع بمنطقة التجمع الأول.
تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من سيدة مفاده اصطدام سيارته بسيارتها أثناء توقفها أسفل منزلها بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الاول.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين اصطدام سيارة تقودها سيدة أجنبية بسيارة المبلغة، مما تسبب فى انقلاب إحداهما وتهشم الأخرى.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
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