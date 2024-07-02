الأربعاء 03 يوليو 2024
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مكافآت خاصة بالنشر الدولي لجامعة بنها الأهلية

بنها الاهلية، فيتو
بنها الاهلية، فيتو
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أعلنت جامعة بنها الأهلية عن تبني آليات جديدة لتحفيز أعضاء هيئة التدريس على النشر العلمي الدولي وذلك في إطار جهودها الرامية لتعزيز السمعة العلمية والأكاديمية، حيث تم اعتماد مكافآت خاصة بالنشر الدولي، بالإضافة إلى وضع معايير دقيقة لهذه المكافآت، بهدف تشجيع البحث العلمي وتعزيز مكانة الجامعة على الساحة الأكاديمية العالمية.

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بنها الأهلية، التميز والابتكار في البحث العلمي

وأكد الدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية أن هذه الخطوة تأتي في سياق استراتيجية الجامعة لتحقيق التميز والابتكار في البحث العلمي، وتحفيز منسوبى الجامعة والباحثين لإنتاج أبحاث تطبيقية ذات جودة عالية تسهم في رفع مستوى المعرفة والتطوير في مختلف المجالات الأكاديمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمجلس جامعة بنها الأهلية، برئاسة الدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها الحكومية لشئون التعليم والطلاب، ومديري البرامج بجامعة بنها الأهلية، و سامية عبدالحميد القائم بعمل أمين عام الجامعة.

 

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