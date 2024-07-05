افتتاح 4 مساجد جديدة في البحيرة

افتتحت مديرية الأوقاف بالبحيرة، 4 مساجد جديدة بمراكز المحمودية وكفر الدوار ووادي النطرون والدلنجات بتكلفة إجمالية 8 ملايين و595 ألف جنيه.

وجاءت المساجد كالتالي: مسجد سلطان - قرية سيدي عقبة - المحمودية على مساحة 173 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون و595 ألف جنيه، مسجد القلعة - قرية الملقة - كفر الدوار على مساحة 250 م بتكلفة إجمالية 2 مليون و500 ألف جنيه، ومسجد فجر الإسلام - قرية الحمراء - وادي النطرون على مساحة 155 م بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، ومسجد جمعة الهنداوي - قرية المسين - الدلنجات على مساحة 156 م بتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه.

الدور الكبير الذي تقوم به الدولة ووزارة الأوقاف فى البناء والتشييد

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة على الدور الكبير الذي تقوم به الدولة ووزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

عنوان خطبة الجمعة"الهجرةُ النبويةُ المشرفةُ وحديثُ القرآنِ الكريمِ عن المهاجرينَ والأنصارِ"

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان "الهجرةُ النبويةُ المشرفةُ وحديثُ القرآنِ الكريمِ عن المهاجرينَ والأنصارِ" أن الهجرةُ النبويةُ كانتْ مِن أهمِّ أحداثِ الإسلامِ، حيثُ كانتْ بدايةً لمرحلةِ تأسيسِ الدولةِ وبنائِهَا بالمدينةِ المنورةِ، وكانتْ مرحلةَ تحولٍ هامٍّ في تاريخِ الإسلامِ، وقد تضمنتْ الهجرةُ العديدَ مِن الدروسِ، مِن أهمِهَا: اليسرُ بعدَ العسرِ، والفرجُ بعدَ الشدةِ، وحسنُ وصدقُ التوكلِ على اللهِ عزَّ وجلَّ مع حسنِ الأخذِ بالأسبابِ.