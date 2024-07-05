الجمعة 05 يوليو 2024
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مصر للطيران تسير اليوم 6 رحلات جوية لعودة الحجاج

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام
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 تواصل شركة مصر للطيران، تنظيم جسرها الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج، وتسير مصر للطيران اليوم الجمعة، 6 رحلات جوية من المدينة إلى القاهرة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة وقرعة الغربية وبعثة مصر للطيران وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

 

مصر للطيران تسير17 رحلة جوية من الأراضي المقدسة

كما تسير مصر للطيران أمس ١٧ رحلة جوية من الاراضى المقدسة بواقع:
6 رحلات بخط سير المدينة - القاهرة   
3 رحلات بخط سير جدة - كوناكري
2 رحلة بخط سير جدة - باماكو
6 رحلات بخط سير جدة - القاهرة
لنقل حجاج الترانزيت وباماكو وكوناكرى وبعثة مصر للطيران

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