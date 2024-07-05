الجمعة 05 يوليو 2024
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الثمرة تصل لـ 50 جنيهًا.. أسعار التين الشوكي تثير الجدل على مواقع التواصل.. وبشرى سارة لعشاقه خلال الأيام المقبلة

التين الشوكي، فيتو
التين الشوكي، فيتو

بدأ التين الشوكي أو فاكهة الغلابة كما يطلق عليها المواطنون في مصر غزو السوق المحلي، إذ يعد شهر يوليو من كل عام هو الموسم الرسمي للتين الشوكي.

حبة التين الشوكي تصل لـ 10 جنيهات في بداية موسمه

وعلى عادة كل عام في بداية طرح التين الشوكي في السوق المحلي؛ فإن فاكهة الغلابة تثير الجدل دائمًا بارتفاع سعرها، حيث وصل سعر التين الشوكي إلى 10 جنيهات للحبة الواحدة في بداية موسمه هذا العام، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

فما هو سعر التين الشوكي في الأسواق، ولماذا ارتفعت أسعار التين الشوكي في موسم 2024؟

23 نوعًا من التين الشوكي في الأسواق العالمية

في البداية، تختلف أسعار التين الشوكي في السوق المصري، وفق نوع التين الشوكي، إذ يوجد نحو 23 نوعًا من التين الشوكي في العالم، لكن في مصر لا يوجد نوع محلي، بل كلها سلالات عالمية مختارة.

سلالة التين الشوكي الشامية الأكثر انتشارًا في مصر

 يوجد سلالات من التين الشوكي تزرع في المحافظات منها الشامية وهي سلالة منتشرة في أغلب مناطق زراعة التين، وتتميز بأن لون لحم ثمرة التين أصفر أو أبيض مصفر وحجمها متوسط.

الفرق بين سلالات التين الشوكي  الشامية والفراولة في مصر

يضاف إلى ذلك التين الشوكي سلالة الفراولة كما يطلق عليها في مصر، والفرق بين سلالة تين الفراولة والشامية، أن التين الشوكي فراولة يتميز لون لحم الثمرة بالأحمر وحجم الثمرة متوسط.

المواطنون يفرقون بين أنواع التين الشوكي حسب المحافظة واللون

 لكن بالنسبة للمواطنين فإنهم يفرقون بين أنواع التين الشوكي حسب منطقة أو المحافظة المنتج فيها مثل تين شوكي إسمعلاوي ومنياوي وعريشي، فيما يتعرف بعض المواطنين على نوع التين الشوكي المفضل له ليس من اسمه بل من لونه، إذ يوجد تين شوكي أصفر وأحمر فضلًا عن الأخضر.

التين الشوكي مشروع موسمي رائج للمواطنين في شهور الصيف

 ومع نهاية شهر يونيو تبدأ عربات التين الشوكي في الظهور على الكورنيش وفي شوارع الأحياء، وفي منتصف شهر يوليو من كل عام يتزايد أعداد بائعي التين الشوكي الذي يعتبر مشروع موسمي رائج للمواطنين في شهور الصيف.

حجم الثمرة يؤثر في سعر التين الشوكي

ومن العوامل المؤثرة في سعر التين الشوكي في الأسواق؛ حجم الثمرة ومدى نضجها.

غلاء البذور ومستلزمات الإنتاج أحد أسباب ارتفاع أسعار التين الشوكي

ويعتقد البعض أن زراعة التين الشوكي سهلة حيث تنبت أشجاره في الصحراء دون رعاية، لكن الحقيقة أن التين الشوكي فاكهة تزرع أيضًا في مزارع خاصة، وتحتاج إلى الرعاية والحصول على البذور ومستلزمات الإنتاج التي معظمها مستوردة، فضلًا عن ارتفاع أسعار المعدات المستخدمة في زراعته وحصاده وتغليفه.

أسعار مستلزمات تغليف التين الشوكي ارتفعت بنسبة 100%

وأخيرًا، فإن من العوامل المؤثرة في ارتفاع سعر التين الشوكي في السوق، وفقًا لأحد بائعي التين الشوكي، أطباق وبلاستيك التغليف، قائلًا:« التين الشوكي سعره مرتفع لأنه فاكهة موسمية، وكمان سعر الطبق البلاستيك وبلاستيك التغليف ارتفعت أسعاره بنسبة تخطت الـ 100% مقارنة بالعام الماضي».

ارتفاع سعر الأطباق والأكياس سببًا في رفع أسعار التين الشوكي

وأضاف: «كنت بجيب دستة الأطباق بأقل من 7 جنيهات من سنتين، دلوقت دستة الأطباق البلاستيك بتعدي الـ 25 جنيهًا، كيلو أكياس بيضاء شفافة بسعر 60 جنيهًا، حتى بلاستيك التغليف الرول بسعر 100 جنيه».

التين الشوكي سيصل لـ 2.5 جنيه للحبة خلال الأيام المقبلة

وأشار: «التين الشوكي بدأ موسمه بسعر 10 جنيهات الحبة الواحدة لأنه كان بشائر محصول، لكن مع الأيام المقبلة سنجد في السوق تين شوكي بسعر 2.5 جنيه للحبة، مع طرح أنواع مختلفة منه وزيادة المعروض».

التين الشوكي في مصايف الطبقات الراقية يصل لـ 50 جنيهًا

وتابع: «كل مكان وله النوع المناسب لبيعه، يعني في الساحل الشمالي والمصايف الطبقات الراقية يصل سعر ثمرة التين الشوكي لـ 50 جنيهًا، لأنه يقدم بطريقة شيك والناس هناك معها تشتري، لكن في المناطق الشعبية والأحياء لن يجرأ بائع تين شوكي على شراء أنواع تباع بأكثر من 10 جنيهات، والـ 3 حبات بـ 10 مش الواحدة».

 أسعار التين الشوكي في الأسواق

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار التين الشوكي في الأسواق، التي جاءت كالآتي:

  1. يتراوح سعر التين الشوكي  من 3.5 جنيه إلى 10 جنيهات للثمرة الواحدة في أحياء القاهرة والجيزة.
  2. في السلاسل الغذائية يباع التين الشوكي بسعر 9 جنيهات للثمرة الواحدة.
  3. يباع طبق تين شوكي يحتوي على 7 ثمرات حجم كبير بسعر 70 جنيهًا.
  4. يبلغ سعر تين شوكي أحمر/ أخضر 3 ثمرات بـ 10 جنيهات.
  5. يباع طبق تين شوكي يحتوي على  9 ثمرات مختلفين الحجم بسعر 80 جنيهًا.
  6. يبلغ سعر كيلو التين الشوكي في أسواق القرى الريفية في المحافظات نحو 20 جنيهًا.
  7. يبلغ سعر «برنيكة» أي صندوق يحتوي على  10 كيلوات من التين الشوكي بسعر 250 جنيهًا.
  8. فيما وفرت بعض المزارع خدمة توصيل التين الشوكي منزوع الشوك «أورجانيك» عبوة وزن 2.5 كيلو بسعر 125 جنيهًا.
  9. وفي أسواق الجملة يباع صندوق تين شوكي بدون شوك الذي يحتوي على 40 إلى 50 ثمرة وزن يصل لـ 5 كيلو بسعر 140 جنيهًا.
  10. وقدمت بعض المتاجر الإلكترونية عروض على أسعار التين الشوكي منها صندوق وزن 10 كيلو بسعر 300 جنيه إضافة إلى مصاريف الشحن، و3 صناديق تين شوكي  وزن 30 كيلو بسعر 800 جنيه، أما 6 صناديق تين شوكي وزن 60 كيلو بسعر 1150 جنيهًا.
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ارتفاع أسعار التين الشوكي في الأقصر (صور)

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