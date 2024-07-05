الجمعة 05 يوليو 2024
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رياضة

مدرب ليفربول الجديد يوجه رسالة إلى محمد صلاح

آرني سلوت
آرني سلوت

تحدث الهولندي آرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الجديد، عن نجمي الفريق محمد صلاح وفان دايك ثنائي الريدز، بعد توليه المسئولية الفنية خلفًا لـ يورجن كلوب.

وقال سلوت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الأول له مع ليفربول، ردًا على تواصله مع نجمي الفريق محمد صلاح وفان دايك: “بشكل عام يرغب كل لاعب كبير في الفوز بالبطولات، كل هؤلاء اللاعبين يريدون الفوز، ويتعين عليهم أن يتعطشوا للفوز”.

محمد صلاح

وتابع: “أحب رؤية اللاعبين الجيدين سواء كانوا كبارًا أو صغارًا، هذا لا يهم في النهاية الأمر يتعلق كله بالجودة”.

وتطرق سلوت للحديث عن المنافسة مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي،  قائلا: “بالتأكيد الأمر يستحق النظر إليه، لكن لا يجب ننسى أن هناك العديد من المديرين الفنيين الجيدين في الدوري”.

وتولى أرني سلوت تدريب نادي ليفربول، خلفًا لـ يورجن كلوب الذي رحل عن تدريب الريدز بعدما قضى 9 سنوات ونصف في قلعة أنفيلد.

 

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