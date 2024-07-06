ونحن نتحدث عن هجرة الرسول ﷺ وعام هجري جديد، ربما ينبغي بنا الحديث عن 4 نسوة كن من المهاجرات الأوائل وحتى قبل هجرة الرسول ﷺ إلى المدينة هؤلاء الـ 4 نسوة خرجن مهاجرات في الهجرة الأولى إلى الحبشة برفقة أزواجهنَّ، منهن من عادت إلى مكة أو المدينة لاحقًا بعد هجرته ﷺ، واليوم سنستعرض بعضا من سيرة هؤلاء الـ 4 نسوة السابقات إلى الهجرة قبل هجرة الرسول ﷺ ونستذكر معكم بعضا من سيرة ومواقف الـ 4 نسوة مع الهجرة

نساء لهن في الهجرة شأن.. 4 نسوة هاجرن قبل الرسول

1- رقية بنت رسول اللهﷺ

هاجرت رقية بنت رسول الله ﷺ برفقة زوجها عثمان بن عفان الذي كان أول من هاجر إلى الحبشة، والسيدة رقية هي بنت رسول الله من خديجة بنت خويلد، ولدت السيدة رقية وعمر النبي ﷺ ثلاث وثلاثون، وأسلمت حين أسلمت خديجة، وبايعت رسول الله ﷺ هي وأخواتها حين بايعه النساء، وهي ذات سبع سنين فقط,

تزوجت من ابن عم أبيها عتبة ابن أبي لهب، ولكنه فارقها بعد نزول الآيات في أبيه، ثم تزوجت عثمان بن عفان وهاجرت برفقته إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وقد توفيت صغيرة وهي تبلغ من العمر 22 عامًا، ودفنت بالبقيع.

كانت السيدة رقية بنت رسول الله تكنى بأم عبد الله، وتكنى بذات الهجرتين، أي هجرة الحبشة وهجرة المدينة.

قصة هجرة أم سلمة إلي الحبشة

لما أراد عثمان بن عفان الخروج إلى أرض الحبشة، قال له رسول الله ﷺ: “أخرج برقية معك”. قال: أخال واحد منكما يصبر على صاحبه، ثم أرسل النبي ﷺ أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فقال: “ائتني بخبرهما”، فرجعت أسماء إلى النبي ﷺ وعنده أبو بكر رضي الله عنه فقالت: يا رسول الله، أخرج حمارا موكفًا فحملها عليه، وأخذ بها نحو البحر. فقال رسول الله: “يا أبا بكر، إنهما لأول من هاجر بعد لوط وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام”.

2- أم سلمة

وهي أم المؤمنين أم سلمة من بني أمية من السابقات في الإسلام، وكانت قد هاجرت إلى الحبشة برفقة زوجها أبي سلمة، وبعد وفاته تزوجها النبي ﷺ، وقد روت الحديث عن رسول الله ﷺ، وكانت آخر أمهات المؤمنين وفاةً، وقيل إنها توفيت في خلافة يزيد بن معاوية.

نساء لهن في الهجرة شأن.. 4 نسوة هاجرن قبل الرسول

قصة أم سلمة مع الهجرة

لما أرادت رضي الله عنها الهجرة مع زوجها أبي سلمة وابنها سلمة، اعترض طريقهم بنو المغيرة (قبيلة أم سلمة) فنزعوا خطام البعير من يده، وأخذوا زوجته منه.

وغضب بنو عبد الأسد (قبيلة أبي سلمة) وقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها صاحبنا، فتجاذبوا الطفل سلمة حتى خلعوا يده، ثم انطلقوا إلى موطنهم، وحبس بنو المغيرة أم سلمة عندهم، وانطلق أبو سلمة وبقي ابنه وقد خُلع كتفه عند قومه.

وفي “السيرة النبوية” لابن هشام، تروي أم سلمة ما حدث لها من جرّاء ذلك فتقول: “فكنت أخرج كلّ غداةٍ فأجلس في الأبطح، فما أزال أبكي حتى أمسي، سنة أو قريبًا منها، حتى مرّ بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة، فرأى ما بي فرحمني،

فقال لبني المغيرة: ألا تَحَرَّجُون من هذه المسكينة؟ فرّقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها، فقالوا: الحقي بزوجك إن شئتِ.

فردّ بنو عبد الأسد إلى عند ذلك ابني، فارتحلتُ بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حِجْري، ثم خرجتُ أريد زوجي بالمدينة، وما معي أحد من خلق الله”.

3- سهلة بنت سهيل

هي الصحابية سهلة من بني عمرو القرشية، هاجرت إلى الحبشة برفقة زوجها أبي حذيفة بن عتبة، وهي أيضا من السابقات إلى الإسلام، أسلمت بمكة وبايعت، وهاجرت إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعا.

وولدت له بالحبشة محمد بن أبي حذيفة ثم تزوجت من الصحابي عبد الرحمن بن عوف بعد موت زوجها أبي حذيفة، وأنجبت له ابنه سالم.

وجاء في كتاب “أسد الغابة في معرفة الصحابة” الطبعة العلمية لابن الأثير، أخبرنا عبيد الله بن أحمد، بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، في تسمية من هاجر إلى أرض الحبشة: وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وكانت معه امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو، أخي بني عامر بن لؤي، ولدت له بأرض الحبشة محمد بن أبي حذيفة، ولا عقب له وهي أيضا أم سليط بن عبد الله بن الأسود القرشي العامري، وأم بكير بن شماخ بن سعيد بن قائف، وأم سالم بن عبد الرحمن بن عوف، قاله أبو عمر، والزبير”.

نساء لهن في الهجرة شأن.. 4 نسوة هاجرن قبل الرسول

قصة سهلة مع إرضاع الكبير

كان زوجها أبو حذيفة تبنى مولى له اسمه سالم، وكان يرى أنه ابنه، وفي يوم ما جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله ﷺ فقالت:”إن سالمًا قد بلغ ما يبلغ الرجال. وعقَل ماعقَلوا. وإنه يدخل علينا وإن أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبيُّ ﷺأَرضِعيه تحرُمي عليه، ويذهب الذي في نفسِ أبي حذيفةَ”، فقالت كيف ارضعه وهو كبير؟ ثم رجعت فقالت: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة”.

كما جاءت رواية أخرى تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي فأرضعته وهو رجل كبير بعدما شهد بدرا، وكانت تحلب من ثدييها اللبن وتضعه في إناء قدر رضعة فيشرب سالم منه في كل يوم حتى إذا مضت خمسة أيام، بات يدخل عليها وهي حاسر وهذه كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسهيلة رضي الله عنها وخاصة بها..

4- ليلى بنت أبي الحاكم

وهي ليلى بنت أبي حثمة القرشية العدوية، بنت أبي حثمة بن حذيفة بن غانم بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب أخت سليمان بن أبي حثمة، وأم عبد الله بن عامر بن ربيعة. إحدى النساء الأربع اللاتي هاجرن إلى الحبشة في الهجرة الأولى، أسلمت ليلى بنت أبي حثمة هي وزوجها قبل أن يدخل النبي دار الأرقم وقبل الدعوة فيها، وولدت ابنها عبدالله بن عامر وبه كانت تكنى وقد هاجرت برفقة زوجها الصحابي الجليل عامر بن ربيعة رضي الله عنه الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وصلت القبلتين، وهي راوية للحديث حيث روى عنها الصحابية الشفاء بنت عبد الله وابنها عبد الله بن عامر.

نساء لهن في الهجرة شأن.. 4 نسوة هاجرن قبل الرسول

كانت رضي الله عنها بارعة وذات فراسة كعادة العرب، وقد ثبت ذلك في إسلام عمر بن الخطاب الذي التقته قبيل الانطلاق إلى الحبشة، فتحدثت إليه وقالت عن تلك الواقعة: “عندما أردنا الهجرة بديننا إلى أرض الحبشة خرج عامر في بعض حاجتنا إذا جاء دارنا عمر بن الخطاب وهوعلى شركه، وكان أشد الناس عداوة للإسلام حيث لقينا منه الكثير من الأذى والعذاب، فقال إنه الانطلاق يا أم عبدالله؟ فقلت نعم نخرج إلى أرض من أرض الله لا نؤذى في عبادته، إذ آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجًا وكانت داخلها تخشى عمر بن الخطاب وبطشه ولكن نظرت إليه فرأت الحزن في وجهه والرأفة في عينيه؛ لقد أحزنه خروجنا ولم يعترضنا بشيء “.

وعندما رجع زوجها عامر أخبرته بما دار بينها وابن الخطاب فقالت لو رأيت يا أبا عبدالله وجه عمر وهو خارج من دارنا فقال لها أطمعت في إسلامه؟

قالت نعم فقال لها والله لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب، قال ذلك وهو يائس من إسلامه لما رآه من غلظته وتشدده، وما هي إلا أيام قليلة حتى ذهب عمر لرسول الله وأعلن إسلامه، فكانت هي ضمن أول الوفود المهاجرة للحبشة.

كانت لها مكانة مرموقة عند رسول الله وكان يزورها ولم يذكر التاريخ وفاتها.