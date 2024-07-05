آداب وسنن الرسول في تناول الطعام والشراب

آداب الطعام والشراب، من عظمة دين الإسلام أنه لم يترك تفصيل في الحياة أو جانب يهم الإنسان إلا وتحدث عنه وبيّنه لنا، لنتعلم القيم الإنسانية ولنميز الخير من الشر والحق من الباطل، فالشريعة الإسلامية دعت إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومن ضمن الآداب التي حث عليها الإسلام، آداب الطعام والشراب.

آداب الشرب بالدليل من السنة النبوية

تشمل سنن التي نقلها العلماء عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- طريقة عيشه وأسلوبه في الأكل والشرب ، ومن آداب الشرب التي كان يحرص عليها -صلى الله عليه وسلّم-: الشرب جالسًا، لحديث: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا).

النهي عن التنفس بالإناء: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود، فلينحِ الإناء، ثم ليعد إن كان يريد».

الشرب على ثلاث دفعات، والتنفس خارج الإناء، وعدم الشرب من فم الإناء، لحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا شَرِبَ أحَدُكُمْ فلا يَتَنَفَّسْ في الإنَاءِ، وإذَا أتَى الخَلَاءَ فلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بيَمِينِهِ، ولَا يَتَمَسَّحْ بيَمِينِهِ.).

وعن ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما قال: قالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:« لا تَشْرَبُوا واحِدًا كَشُرْبِ البَعِير، وَلكِن اشْرَبُوا مَثْنَى وثُلاثَ، وسَمُّوا إِذا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ، واحْمَدوا إِذا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن

البدء بمن هم عن يمين الشارب حال تقديم الشراب للآخرين. تأخير الساقي نفسه عن الشرب حتى ينتهي الجميع من ذلك، لحديث: (ساقي القومِ آخرُهم شربًا).

آداب الشرب بالدليل من السنة النبوية، فيتو

آداب الطعام بالدليل من السنة النبوية

للطعام آدابه وسننه التى عرفناها من خلال الأحاديث النبوية الشريفة، والسنة المطهرة ومنها:

ذكر اسم الله قبل البدء بالأكل:عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يأكلُ طعامًا في ستَّةِ نفرٍ من أصحابِهِ فجاءَ أعرابيٌّ فأَكلَهُ بلُقمَتينِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم:« أما أنَّهُ لو كانَ قالَ بِسمِ اللَّهِ لَكفاكُم فإذا أَكلَ أحدُكُم طعامًا فليقُل بِسمِ اللَّهِ فإن نَسِيَ أن يقولَ بسمِ اللَّهِ في أوَّلِهِ فليقُلْ بسمِ اللَّهِ في أوَّلِهِ وآخرِهِ».

الأكل باليمين : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأكُلْ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ، وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ، وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ».

الإكثار من الأيدي على الطعام بدعوة الناس إلى مشاركته في الأكل وأكل ما يسقط من الطعام، وإن كان بها أذى مسحه وأزاله والجلوس مقعيًا عند الأكل لحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-: (رَأَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا.).

ويكره للمسلم أن يأكل وهو متكئ، ويكره له أن يأكل تمرتين معًا إلّا إذا أذن المشاركين له بالطعام، لحديث: (لا تُقَارِنُوا فإنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الإقْرَانِ، إلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ).

لعق الأصبع عند الانتهاء من الطعام لتحصيل بركة الطعام، لحديث: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ أَمَرَ بلَعْقِ الأصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقالَ: إنَّكُمْ لا تَدْرُونَ في أَيِّهِ البَرَكَةُ).

حمْد الله على الطعام بعد الفراغ منه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول:(من أكلَ طعاما فقال الحمدُ للهِ الذي أطعمنِي هذا ورزقنيهِ من غيرِ حولٍ مني ولا قوةٍ غُفِرَ لهُ ما تقدّمَ من ذنبهِ).

الاجمتاع وقت الطعام: عن وحشي بن حرب رضي الله عنه قال: « أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه ووَسَلَّمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ! قَالَ: فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ».

الاعتدال في الأكل: عن المقدام بن معدي كرب -رضي الله عنه- قال: « قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكَلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ».

الأكل مما يلي الفرد وترك ما يلي الناس: عن عُمَرَ بنِ أَبي سلَمَة رضي اللَّه عنهما قَالَ: قَالَ لي رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:« سَمِّ اللَّه، وكُلْ بِيَمِينكَ، وكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». متفقٌ عَلَيهِ.

حمد الله بعد الانتهاء من الطعام: وعن مُعَاذِ بنِ أَنسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقال: الحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَطْعَمَني هَذَا وَرَزَقْنِيهِ مِنْ غيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا قُوّةٍ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ». رواه أَبُو داود، والترمذي وقال: حدِيثٌ حسنٌ

النهي عن عيب الطعام: عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: «مَا عَابَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاه أَكَلَهُ، وإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ» متفقٌ عليه

قبول الدعوة إلى الطعام: عن أبي هُريرة رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: « إِذا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإنْ كانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ» رواه مسلم، والمقصود ب( إن كان صائما فليصل ) اي يقول لمن دعاه بارك الله بكم أو نحو ذلك إن كان صائما.

أخذ اللقمة إذا سقطت، وإماطة ما بها من الأذى وأكلها، وعدم تركها للشيطان: عن أَنسٍ رضي الله عنه قَالَ: قال رسولُ اللَّه صل الله عليه وسلم: «إِذا سقَطَتْ لُقْمَةُ أَحدِكم فَلْيَأْخُذْها، وليُمِطْ عنها الأذى، وليَأْكُلْهَا، وَلا يَدَعْهَا للشَّيطَانِ» رواه مُسلمٌ.

آداب الطعام بالدليل من السنة النبوية، فيتو

آداب ما قبل الطعام

1- السؤال عن الطعام إن كان ضيفًا ولا يعرفه، ولا يطمئن إليه. فقد كان رسول الله ﷺ لا يأكل طعامًا حتى يحدث أو يسمى له فيعرف ما هو. وذلك كما فيه حديث الضب الذي لم يأكله رسول الله ﷺ.

2- إكرام الضيف: فقد جاء الحث على إكرام الضيف في السنة وفي القرآن أيضًا. ومنه قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ * فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ *﴾ [الذاريات:24–26]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي ﷺ قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلقل خيرًا أو ليصمت)).

3- المبادرة إلى الطعام عند تقديمه: فقد كان العرب يظنون بالضيف شرًا إن لم يبادر ويأكل من الطعام.

4- البسملة قبل الأكل: فتسن التسمية قبل الأكل، وفي ذلك جاء في حديث عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنه أنَّ رسول الله ﷺ قال: ((إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره)).

5- ترك انتقاد الطعام، لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: (ما عابَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ طَعامًا قَطُّ، إنِ اشْتَهاهُ أكَلَهُ، وإنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.