يورو 2024، الاتحاد الأوروبي يعاقب بيلينجهام ويغرم إنجلترا
عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، جود بيلينجهام لاعب منتخب إنجلترا قبل انطلاق منافسات دور ربع نهائي يورو 2024.
وأعلن الاتحاد الأوروبي إيقاف جود بيلينجهام لاعب إنجلترا مباراة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 25 ألف جنيه إسترليني بسبب إشارته غير اللائقة عقب هدفه ضد سلوفاكيا.
وأوضح يويفا أن في حالة تكرر سوء سلوك اللاعب الإنجليزي خلال عام مقبل فسوف يتم إيقافه لمباراة،
قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعني أن بيلينجهام سيشارك ضد سويسرا في ربع النهائي.
كما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تغريم الاتحاد الإنجليزي 11 ألف يورو بسبب إشعال الشماريخ خلال لقاء سلوفاكيا في يورو 2024.
وحقق منتخب إنجلترا الفوز على سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16 من يورو 2024.
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