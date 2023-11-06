شرم الشيخ للمسرح الشبابي يكرم ميمي جمال وأسعد فضة وحمزة العيلي بالدورة الثامنة (صور)

كشف مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي في دورته الثامنة برئاسة المخرج مازن الغرباوي عن المكرمون خلال دورة هذا العام، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.



المكرمون في مهرجان شرم الشيخ للمسرح

ويكرم المهرجان من مصر كل من الفنانة الدكتورة سميرة محسن، والفنانة ميمي جمال، والفنان ياسر صادق، والفنان حمزة العيلي، والكاتب المسرحي عمرو دوارة".

كما يكرم المهرجان أيضا: "من سوريا الفنان الكبير أسعد فضة، من الكويت الفنان عبد الله عبد الرسول، من السعودية عبدالإله السماني، من إيطاليا مارتسيا تيديسكي، من سلطنة عمان الفنان عماد الشنفري، من تونس دليلة مفتاحي".

واختار المهرجان الفنان المصري الشاب محمد فهيم ليكون أفضل شخصية مسرحية شابة في المهرجان هذا العام.

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مؤتمر مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

ويحضر المؤتمر كل من المخرج مازن الغرباوي رئيس ومؤسس المهرجان، والفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة، والمايسترو نادر عباسي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والدكتورة سميرة محسن والتي تحمل الدورة الثامنة من المهرجان اسمها، وكوكبة من الفنانين والمسرحيين.



مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.