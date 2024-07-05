هدى الإتربي تعلق على مشاركتها فى لجنة تحكيم جوائز إيمي الدولية 2024
شاركت الفنانة هدى الإتربى فى لجنة تحكيم المرحلة النصف نهائية من جوائز إيمي الدولية لعام 2024، التي استضافتها العاصمة الإماراتية أبو ظبى، خلال حفل حضره نخبة من خبراء الإعلام والتليفزيون من جميع أنحاء العالم.
وجمعت هذه المرحلة نصف النهائية للجوائز مجموعة متنوعة من البرامج التليفزيونية في فئات متعددة، بما في ذلك البرامج الترفيهية، الدرامية، الوثائقية، وبرامج الأطفال، وقيمت لجنة التحكيم ما يقارب من 6 إلى 7 ساعات من المحتويات المشاركة، بهدف اختيار البرامج المميزة.
وأعربت هدى الإتربى عن سعادتها بمشاركتها في لجنة تحكيم نصف نهائي جوائز إيمي الدولية 2024 قائلة: "شرف كبير أن أكون جزءًا من هذه التجربة المميزة التي تجمع بين ألمع نجوم الإعلام على مستوى العالم، وأتطلع بشغف إلى التعبير عن آرائي والمساهمة في اختيار البرامج المتميزة في فئات مختلفة مما يمثل فرصة حقيقية لي للمساهمة في دعم الإبداع والتميز في هذا المجال".
وضمت لجنة تحكيم نصف نهائي جوائز إيمي الدولية عددا آخر من الفنانين المصريين والعرب أبرزهم يوسف الشريف، إياد نصار، درة، روجينا، أشرف زكي، ميساء مغربي، المخرج عادل أديب وعددا آخر من المشاهير.
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