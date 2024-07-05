يورو 2024، رسالة لام إلى ألمانيا قبل صدام إسبانيا الليلة
ألمانيا ضد إسبانيا، يأمل فيليب لام، مدير بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، أن يظهر المنتخب الألماني جرأة، مؤكدا أن منتخب بلاده يمتلك المقومات اللازمة لهزيمة نظيره الإسباني خلال مواجهتهما معا في وقت لاحق اليوم الجمعة بدور الثمانية من البطولة القارية التي تستضيفها ألمانيا حاليا.
وقال لام لصحيفة "فرانكفورتر الجماين تسايتونج" اليوم الجمعة: "أتمنى أن نستحوذ على مجريات اللعب، أن نلعب بشكل هجومي وأن نستغل المهارات الفردية للاعبين، وحينها سيحترمنا منتخب إسبانيا، ولن نكون بحاجة للخوف من إسبانيا".
وأكد لام أن الفريقين يحملان قدرا كبيرا من الاحترام لبعضهما البعض.
حكم مباراة ألمانيا وإسبانيا اليوم في يورو 2024
حكم الساحة: الإنجليزي أنتوني تايلور.
حكم مساعد أول: الإنجليزي جاري بيسويك.
حكم مساعد ثانِ: الإنجليزي آدم نون.
حكم رابع: السلوفاكي إيفان كروزلياك.
حكم تقنية الفيديو: الإنجليزي ستيوارت أتويل.
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