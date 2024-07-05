ضبط 20 سيارة ميكروباص مخالفة لخطوط السير بالجيزة (صور)
ضبطت قوات قطاع المرور بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع جهاز سرفيس المحافظة ٢٠ سيارة ميكروباص تقوم بتقطيع المسافات بخطوط الحوامدية والبدرشين والعياط بالطريق الزراعي وغير ملتزمة بالتعريفة المحددة لخطوط السير.
حادث تصادم على أكتوبر السياحي
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم على أكتوبر السياحي ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة مدعمة بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين تهشم 3 سيارات وإصابة شخص.
وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.
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