الجمعة 05 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 20 سيارة ميكروباص مخالفة لخطوط السير بالجيزة (صور)

حملة مرورية بالجيزة،
حملة مرورية بالجيزة، فيتو

ضبطت قوات قطاع المرور بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع جهاز سرفيس المحافظة ٢٠ سيارة ميكروباص تقوم بتقطيع المسافات بخطوط الحوامدية والبدرشين والعياط بالطريق الزراعي وغير ملتزمة بالتعريفة المحددة لخطوط السير.

حادث تصادم على أكتوبر السياحي 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم على أكتوبر السياحي ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة مدعمة بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين تهشم 3 سيارات وإصابة شخص.

وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

الحنين إلى الشتاء في كاريكاتير فيتو

ضبط 14 طن دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

البدرشين الجيزة النيابة العامة أمن الجيزة حملة مرورية

مواد متعلقة

مصرع طفل غرقا في مياه ترعة أم دينار بمنشأة القناطر

رفع 55 طن قمامة في حملة بمحيط المساجد والطرق الرئيسية بالهرم

نتائج حملة لسرفيس الجيزة، ضبط 13 سيارة مخالفة بمواقف فيصل الطالبية

غلق 5 ورش ومحلات تجارية مخالفة في حملة بأحياء الوراق وإمبابة

رسوم استخراج رخصة مركب صيد وحالات إلغائها.. تعرف عليها

الأكثر قراءة

مدرب ليفربول الجديد يوجه رسالة إلى محمد صلاح

يهودية ولديها عائلة في إسرائيل، حكاية فيكتوريا ستارمر سيدة بريطانيا الأولى

تعطيل العمل في البنوك الخميس المقبل

16 قرارا جمهوريا حاسما وتكليفات رئاسية قوية للحكومة الجديدة لتخفيف المعاناة عن المواطنين

أول رئيس عربي يوجه رسالة إلى ستارمر بعد توليه رئاسة حكومة بريطانيا

أسعار الدواجن اليوم، ارتفاع الفراخ البيضاء في الأسواق

تفسير حلم دخول المستشفى في المنام وعلاقته بالتخلص من الديون

الوداد المغربي يستهدف ضم ثنائي الأهلي وبيراميدز

منوعات

المزيد

لو بتجهز بيتك وبتدور على ركنة، 3 مقومات لا غنى عنهم في صناعتها

بركان في روسيا يقذف عمودا من الرماد إلى ارتفاع 2.5 كم

خبز النان الهندي، أشهر المأكولات بالشارع التنزاني

أول فيديو من نوعه يرصد تشكل جنين معدل وراثيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة في السوق

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

تخطى 157 جنيها، سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الجمعة 5-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد الجولة الـ 30 لبطولة الدوري المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم دخول المستشفى في المنام وعلاقته بالتخلص من الديون

أحمد المشد يشرح دروس وعظات الهجرة النبوية

آداب وسنن الرسول في تناول الطعام والشراب

المزيد
الجريدة الرسمية