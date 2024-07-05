الجمعة 05 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يستعيد خدمات هذا الثنائى أمام طلائع الجيش

فريق الأهلي
فريق الأهلي

 يستعيد الأهلي جهود الثنائى أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر أمام طلائع الجيش الاثنين القادم، بعد انتهاء الإيقاف حيث غاب الثنائي عن مباراة الداخلية أمس بسبب تراكم الإنذارات بعد الحصول على البطاقة الصفراء أمام طلائع الجيش.

اكرم توفيق

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه فريق طلائع الجيش، يوم الإثنين المقبل، الموافق 8 من شهر يوليو الجاري، على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز. 

قرر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي 

الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة قبل مواجهة طلائع الجيش فى إطار منافسات الدوري المصري الممتاز حيث يستأنف الأهلي تدريباته بعد غد الأحد.

طاهر محمد طاهر

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره الداخلية بنتيجة 4-1، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

مباراة الأهلي والداخلية

سجل رباعية الأهلي وسام أبو علي هدفين في الدقيقتين 35 و41 من ضربة جزاء، وسجل إمام عاشور هدفين في الدقيقتين 59 و90+2، بينما سجل محمود أوكا هدف الداخلية في الدقيقة 90.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كولر الأهلي اخبار الأهلي

مواد متعلقة

كولر يبدأ دراسة طلائع الجيش استعدادا لمواجهة الاثنين

أخبار الأهلي.. كولر يكافئ لاعبيه بعد رباعية الداخلية.. موعد عودة كهربا للتدريبات.. والأحمر يستعيد جهود هذا الثنائي أمام الطلائع

الأكثر قراءة

مدرب ليفربول الجديد يوجه رسالة إلى محمد صلاح

يهودية ولديها عائلة في إسرائيل، حكاية فيكتوريا ستارمر سيدة بريطانيا الأولى

أول رئيس عربي يوجه رسالة إلى ستارمر بعد توليه رئاسة حكومة بريطانيا

تعطيل العمل في البنوك الخميس المقبل

16 قرارا جمهوريا حاسما وتكليفات رئاسية قوية للحكومة الجديدة لتخفيف المعاناة عن المواطنين

تفسير حلم دخول المستشفى في المنام وعلاقته بالتخلص من الديون

أسعار الدواجن اليوم، ارتفاع الفراخ البيضاء في الأسواق

الوداد المغربي يستهدف ضم ثنائي الأهلي وبيراميدز

منوعات

المزيد

لو بتجهز بيتك وبتدور على ركنة، 3 مقومات لا غنى عنهم في صناعتها

بركان في روسيا يقذف عمودا من الرماد إلى ارتفاع 2.5 كم

خبز النان الهندي، أشهر المأكولات بالشارع التنزاني

أول فيديو من نوعه يرصد تشكل جنين معدل وراثيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة في السوق

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

تخطى 157 جنيها، سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الجمعة 5-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد الجولة الـ 30 لبطولة الدوري المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم دخول المستشفى في المنام وعلاقته بالتخلص من الديون

أحمد المشد يشرح دروس وعظات الهجرة النبوية

آداب وسنن الرسول في تناول الطعام والشراب

المزيد
الجريدة الرسمية