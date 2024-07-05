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رياضة

بـ4 لاعبين ومحترف، الأهلي يبدأ رحلة تدعيم فريق السلة للموسم الجديد

فريق كرة السلة بالأهلي،
فريق كرة السلة بالأهلي، فيتو

كرة السلة، أعلن الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي رجال، عن قائمة فريقه بعد الاستغناء عن عدد من اللاعبين.

قائمة فريق كرة السلة بالأهلي

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

بوينت جارد: عمر عزب

شوتينج جارد: إيهاب أمين - أحمد مهيب - مؤمن خيري

سمول فوروارد: عمرو الجندي - عمرو زهران

باور فوروارد: مروان سرحان

سنتر: عمر طارق - كيجو - سيف سمير

وكان الأهلي قد وجه الشكر إلى كل من يوسف المعداوي ومحمد أبو النصر، ويسعى للتعاقد مع 4 لاعبين بالإضافة لمحترف.

باتريك جارندر على رادار الأهلي

فتح مسئولو النشاط الرياضي في النادي الأهلي خطوط اتصال مع لاعب منتخب مصر المحترف في أمريكا باتريك جارندر، لتدعيم صفوف المارد الأحمر خلال الموسم المقبل.

وعلمت "فيتو"، أن اللاعب أبلغ مسئولي النادي الأهلي بالموافقة المبدئية على اللعب لصفوف المارد الأحمر حال عدم تلقي عروض احتراف أوروبية.

الأهلي يخسر 4 بطولات الموسم الماضي

وخاض الأهلي الموسم المنقضي 6 بطولات، نجح في الفوز ببطولتين فقط وهم دوري المرتبط وكأس السوبر المصري، فيما خسر 4 بطولات وهي كأس العالم للأندية وكأس السوبر المصري والبطولة العربية والدوري الإفريقي للأندية.

الاتحاد السكندري بطلا لدوري السوبر

وتوج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد عمر المدير الفني، بلقب بطولة دوري السوبر للموسم الحالي 2023 /2024، بعد التفوق على الأهلي بنتيجة (3-1) في سلسلة مباريات الدور النهائي.

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كرة السلة الأهلي النادي الأهلي باتريك جارندر إيهاب أمين

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