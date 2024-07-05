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رياضة

مخاوف فى مانشستر يونايتد من رحيل برونو فيرنانديز إلى الدوري السعودي

برونو فيرنانديز
برونو فيرنانديز

 كشف مسؤول بنادي مانشستر يونايتد عن حقيقة تلقي برونو فيرنانديز قائد الفريق عرضا ضخما من الدوري السعودي حيث يمتد عقد برونو فيرنانديز مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2026.

وقال مسؤول بـ مانشستر يونايتد عبر صحيفة الرياضية السعودية: "نعم توجد مفاوضات قوية من جانب صندوق الاستثمارات لرحيل برونو فيرنانديز للدوري السعودي ولكن أرفض الإفصاح عن النادي الذي يرغب في ضمه".

وأضاف: "هناك تخوف وقلق داخل النادي من رحيل فيرنانديز، والمسؤولون يعلمون جيدا أن العرض المقدم ضخم للغاية وصعب رفضه، ولكن في الوقت نفسه لديهم رغبة قوية ويأملون في استمراره مع الفريق وعدم رحيله".

ويستعد برونو فيرنانديز لخوض ربع نهائي يورو 2024 عندما يقود منتخب البرتغال أمام فرنسا.

جريدة ojogo البرتغالية ذكرت في وقت سابق أن برشلونة وبايرن ميونيخ تواصلا مع ميجيل بينيو وكيل برونو فرنانديز من أجل ضمه هذا الصيف.

وأفاد التقرير بأن الناديين تواصلا مع وكيل اللاعب لمعرفة شروط الصفقة، وقد يتحركان رسميا قريبا وانضم برونو إلى يونايتد في يناير من عام 2020 قادما من سبورتنج لشبونة وأصبح قائدا للفريق الموسم الماضي.

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