بعد دعوة النواب لجلسة الإثنين، التفاصيل الكاملة لإجراءات عرض برنامج الحكومة الجديدة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب الإثنين المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بيانا عن برنامج الحكومة الجديدة، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحددت اللائحة الداخلية لـمجلس النواب، كافة الإجراءات المنظمة لتشكيل الحكومة الجديدة ومواعيد عرض برنامجها على مجلس النواب والحصول على ثقة الأغلبية.

وترصد “فيتو” تلك الإجراءات، كالتالى:

تقديم برنامج الحكومة

وحددت المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مدة 20 يومًا أمام رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة لتقديم برنامج الحكومة إلى مجلس النواب.. تبدأ تلك المدة من تاريخ تشكيل الحكومة.

كما حددت المادة، مدة 10 أيام، كفترة لعمل اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة بيان الحكومة.

وألزمت نصوص اللائحة بأن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه.

وشددت على أنه فى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

اللائحة الداخلية لمجلس النواب

وتنص مادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تشكيل لجنة برلمانية لدراسة برنامج الحكومة ويقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

رئيس مجلس الوزراء المكلف

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب

وإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور، ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة في المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.

تشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع الحالي

ووفقا لتلك النصوص، فإنه حال الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع الحالي، فسوف تستغرق وقتا لإعداد برنامجها قد يصل ذلك الوقت إلي أكثر من أسبوعين، ما يعنى أن برنامج الحكومة من المتوقع أن يصل البرلمان في النصف الثاني من شهر يوليو، بما لا يتجاوز مدة الالتزام ٢٠ يوما من يوم تشكيل الحكومة.

لجنة لدراسة برنامج الحكومة

ووفقا لنص المادة 126، فإن مجلس النواب سوف يشكل لجنة لدراسة برنامج الحكومة تستغرق مدة 10 أيام، علي الأكثر، ما يعنى أن انتهائها وفقا لتلك الخريطة المتوقعة مع نهاية شهر يوليو أو بداية شهر أغسطس.

ثم يكون أمام المجلس فترة زمنية أخرى وهى 10 أيام تبدأ من يوم عرض تقرير اللجنة عليه، ليقرر موقفه في شأن حصول الحكومة على الثقة، الأمر الذي يعنى الاقتراب من منتصف أغسطس المقبل، لاستكمال إجراءات التشكيل الحكومي.