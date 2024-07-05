في ذكرى رحيلها.. رجاء الجداوي دخلت عالم الموضة صدفة.. حصلت على لقب مانيكان مصر الأولى.. والسيدة الأرستقراطية أبرز شخصياتها التمثيلية

رجاء الجداوى، عرفت بأشيك سيدة فى مصر، فنانة قديرة قدمت مشوارا فنيا لأكثر من ستين عاما بدون توقف في المسرح والسينما والدراما، هي أشهر عارضة أزياء عربية، أبدعت في دور المرأة الارستقراطية وحصلت على لقب مانيكان مصر الأولى، وملكة جمال القطن المصري، مثلت مصر في عروض أزياء عالمية أكثر من عشرين عاما، ورحلت فى الخامس من يوليو 2020.

ولدت نجاة علي حسن الجداوي الشهيرة باسم رجاء الجداوي عام 1934 بمدينة الإسماعيلية، لأسرة ميسورة الحال قيل إنها من أصول عربية من الجزيرة العربية حيث كان والدها يعمل في التجارة عن طريق البحر، وخالتها هي الفنانة والراقصة الاستعراضية الشهيرة تحية كاريوكا، التي قامت على تربيتها بعد طلاق والدها لوالدتها.



معاناة شديدة فى طفولتها

عانت الفنانة رجاء الجداوى في بداياتها وبعد انفصال الأبوين عاشت في بيت خالتها تحية كاريوكا 11 عاما حيث تلقت تعليمها في مدارس اللغات وكانت لها مربية خاصة، ثم عادت إلى والدتها وسعت إلى البحث عن عمل وكانت أول وظيفة هي العمل في جراج وكانت مسئوليتها فى هذه الوظيفة هى جمع الإيرادات اليومية من المحصلين استطاعت من خلالها تكوين شخصية مستقلة.

رجاء الجداوى فى فيلم دعاء الكروان

بدأت رجاء الجداوى مشوار الشهرة حين فازت بلقب ملكة جمال القطن المصري من خلال إحدى المسابقات وهي في العشرين من عمرها، التحقت بعدها بعالم الأزياء فأصبحت أشهر مانيكان فى مصر، ثم اختارها المخرجون للتمثيل بالسينما وكان أول ظهور لها فى مشهد بفيلم “غريبة” مع نجاة الصغيرة عام 1958، ثم جاء فيلم "دعاء الكروان "حيث قدمها المخرج هنري بركات وجسدت شخصية خديجة ابنة المأمور.

بداية طريق النجومية

حول اتجاهها للعمل كـعارضة أزياء قالت الفنانة رجاء الجداوي: حدث أن ذهبت مع أمى إلى حديقة الأندلس لمشاهدة مسابقة سمراء القاهرة، وأثناء جلوسنا فى مقاعد المتفرجين استبعدت لجنة التحكيم كل المتسابقات لأنهن لم يكن على المستوى المطلوب ووقع الاختيار عليَّ أنا، وشاءت الأقدار أن يكون من بين جمهور الحفل مصمم الأزياء العالمى بيير كاردان الذى عرض على العمل معه عارضة الأزياء.

رجاء الجداوى من عارضة ازياء الى فنانة كبيرة

وتحكى رجاء الجداوى بدايات عملها بالفن فتقول: جاءتنى أول فرصة فى المجال الفنى عندما كنت أسير فى شارع فؤاد أبحث عن هدية لأقدمها لوالدتى فى عيد الأم، ولاحظت رجلا يتتبعنى نظرا لتعلمى الفرنسية في مدرسة الفرنسسكان، وفى ذلك الوقت كنت خواجاية في شكلى ولغتى العربية مكسرة، وقال لى إن أحمد بدرخان يبحث عن بنت صغيرة تلعب دور شقيقة أحمد رمزي فى فيلم "غريبة" ثم قابلت بدرخان في اليوم التالى ووقع الاختيار على أنا، وشاءت الأقدار أن يكون من بين جمهور الحفل مصمم الأزياء العالمى بيير كاردان الذى عرض على العمل معه عارضة الأزياء، وفى نفس الوقت كان بين الحضور المخرج هنرى بركات الذى عرض على فيلم "دعاء الكروان "وبدأنا التصوير وتوالت بعد ذلك الأدوار.

حدوتة مصرية مع يوسف شاهين

قدمت رجاء الجداوى للسينما مجموعة كبيرة من الأفلام لكن أدوارها جميعا كانت بعيدة عن البطولة تماما، من أشهر أفلامها: إشاعة حب، موعد على العشاء، عصابة حمادة وتوتو، حلاوة الدنيا، البيه البواب، حدوتة مصرية وغيرها.

رجاء الجداوى وعمر الشريف فى إشاعة حب



تألقت الفنانة رجاء الجداوى مع أجيال متعددة من المخرجين والفنانين وكانت قاسمًا مشتركًا فى كثير من الأعمال الفنية، وكانت الشخصية التي اشتهرت بها هي شخصية السيدة الأرستقراطية خاصة "الشيك الانيقة " حتى إن الكثيرين أطلقوا عليها لقب "أشيك سيدة فى مصر ".

رجاء وزوجها اللاعب الراحل حسن مختار

بعد تنوع أدوار رجاء الجداوي في السينما اختارها الزعيم عادل أمام للتمثيل أمامه في مسرحية الواد سيد الشغال وحققت من خلالها نجاحا كبيرا امتد لسنوات أربع، كما قدمت مشوارًا طويلًا مع الدراما منذ ظهور التلفزيون بدأته بالتمثيل في حلقات القاهرة والناس، ومن أعمالها الدرامية:عائلة الحاج متولي، مسلسل أحلام الفتى الطائر مع عادل إمام، حلاوة الدنيا، تامر وشوقية، وكان مسلسل لعبة النسيان الذى عرض بعد رحيلها.

مثلت رجاء الجداوى مصر فى عروض أزياء متعددة تروج للقطن المصرى فى الهند عام 1961 وفى إسبانيا عام 1969 لتكون عارضة مصر الأولى، واشتهرت بتقديم عروض لفساتين الزفاف.

ترويج للقطن المصرى فى الخارج

وعند تكريمها فى مارس عام 2019 أكدت رجاء الجداوى: أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان لديه رغبة ألا يمثل مصر فى الخارج إلا من يحمل الجنسية المصرية، وبالصدفة تزامن عرض أزياء يروج للقطن المصرى مع حضور الرئيس جمال عبد الناصر إلى الهند في زيارة رسمية وحينما اكتشف بالصدفة أن رجاء عارضة الأزياء المصرية الوحيدة فى المسابقة إلى جانب أجنبيات فى الوفد المصرى كلفنى بتدريب عارضات أزياء مصريات يمثلن البلاد فى المحافل الدولية وكانت البداية عام 1969.

لعبة النسيان نهاية المشوار

وبرغم وصول رجاء الجداوى إلى الثمانينات إلا أنها كانت تعمل حتى آخر أيامها إلا أنها أصيبت بفيروس كورونا أثناء تصويرها آخر أعمالها الدرامية " لعبة النسيان "، وعانت كثيرا حتى رحلت فى مثل هذا اليوم منذ أربع سنوات.