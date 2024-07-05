الجمعة 05 يوليو 2024
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أخبار مصر

شروط الالتحاق بالكورس المؤهل للضيافة الجوية

الضيافة الجوية
الضيافة الجوية
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 أعلنت أكاديمية مصر للطيران للتدريب عن كورس تأهيلي متكامل بشهادات معتمدة من أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

شروط الالتحاق بالكورس المؤهل للضيافة الجوية 

الكورس يؤهلك لاجتياز اختبارات الضيافة في جميع شركات الطيران (لكن الأكاديمية غير مسئولة عن التعيين).

 وأضافت الأكاديمية لا يوجد مركز أو معهد أو أكاديمية أخرى في مصر يضمن الحصول على وظيفة بأي شركة طيران بدون اجتياز الاختبارات الخاصة بالشركة المتقدم لها.

- مدة الكورس 10 أيام نظري وعملي على أجهزة محاكاة الطيران (بمقر الأكاديمية)

- التقديم للمؤهلات العليا أو ثانوية عامة فقط (بعد اجتياز مقابلة شخصية)

 

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