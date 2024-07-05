الجمعة 05 يوليو 2024
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أخبار مصر

جدول رحلات مصر للطيران لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

حجاج بيت الله الحرام،
حجاج بيت الله الحرام، فيتو

تواصل الشركة الوطنية مصر للطيران، تنظيم جسرها الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج.

وتنظم مصر للطيران اليوم الجمعة، 6 رحلات جوية من المدينة إلى القاهرة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة وقرعة الغربية وبعثة مصر للطيران وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

 

مصر للطيران تسير 17 رحلة جوية من الأراضي المقدسة

كما نظمت مصر للطيران أمس  ١٧ رحلة جوية من الأراضي المقدسة بواقع:
6 رحلات بخط سير المدينة - القاهرة   
3 رحلات بخط سير جدة - كوناكري
2 رحلة بخط سير جدة - باماكو
6 رحلات بخط سير جدة - القاهرة
لنقل حجاج الترانزيت وباماكو وكوناكرى وبعثة مصر للطيران.

 

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