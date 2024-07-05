تامر حسني يكشف كواليس "ري ستارت" مع باسم سمرة (فيديو)

شارك الفنان تامر حسني جمهوره بفيديو من كواليس تصوير فيلمه الجديد "ري ستارت" مع الفنان باسم سمرة.

ظهر الفنان تامر حسني يرقص مع باسم سمرة على أغنيته الجديدة "جامدين جامدين".

وكتب تامر حسني تعليقا على الفيديو: "من كواليس ريستارت جامدين جامدين بعون الله".

وطرح تامر حسني أحدث أغنياته "جامدين جامدين" من كلمات محمود سليم، ألحان تيام علي، وتوزيع هشام محمد وماستر على فتح الله.

ويواصل تامر حسني تصوير فيلمه الجديد "ري ستارت" مع هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، وغيرهم، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.