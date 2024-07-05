الجمعة 05 يوليو 2024
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أخبار مصر

غدا، تعديل على خطط تشغيل قطار العاصمة الإدارية

القطار الكهربائي
القطار الكهربائي
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أعلنت الشركة المشغلة للخط الأخضر والقطار الكهربائي إجراء تعديل بداية من السبت المقبل يشمل زيادة معدل القطارات وقت الذروة لخدمة مستخدمي القطار الكهربائى المتجه للعاصمة الإدارية. 

وجاء نص إعلان الشركة كما يلي 

وقال الشركة في بيان: بدايةً من السبت ٦ يوليو ٢٠٢٤ وكل سبت من كل أسبوع، وقت الانتظار هيقل خلال أوقات الذروة! القطارات هتوصل كل ١٠ دقايق من ٧:٠٠ حتى ١٠:٠٠ صباحًا ومن ٢:٠٠ حتى ٥:٠٠ مساءً من محطة عدلي منصور لمحطة مدينة الفنون والثقافة ذهابًا وإيابًا.

 


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السياسة الخارجية القطار الكهربائي القطارات للعاصمة الإدارية محطة مدينة الفنون والثقافة

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