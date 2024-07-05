10 ساعات موسيقى بالنسخة الأولى لـ "سهرة" في برلين

أعلنت "ﺳﮭﺮة" ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﮭﺮﺟﺎن ﺳﮭﺮة، اﺣﺘﻔﺎﻻً ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﺘﺄﺳﯿﺲ اﻟﺴﮭﺮة اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺳﯿﻘﻰ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﯿﻦ.

في هذا السياق، أكدت “سهرة”، أن المهرجان من المقرر أن ينطلق 12 ﯾﻮﻟﯿﻮ 2023 ﻓﻲ ﻟﯿﺪو ﺑﺮﻟﯿﻦ، واﻋﺪًا ﺑﻠﯿﻠﺔ ﻻ ﺗُﻨﺴﻰ ﻣﻠﯿﺌﺔ ﺑﺄﻧﻤﺎط ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﻣﻦ اﻷﻏﺎﻧﻲ اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ اﻟﻤﺤﺒﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻷﻧﻮاع اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﻄﺮﺑﯿﺔ، ﺗﻜﻨﻮ ﺷﺮﻗﻲ اﻟﺸﻌﺒﻲ، وﻋﺮوض ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺔ ﺣﯿﺔ.

"ﺳﮭﺮة" ھﻲ ﺣﻔﻠﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت وﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻧﺤﻦ أول ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻦ goodnightoutcampaign ﻓﻲ ﺑﺮﻟﯿﻦ، ﺑﻌﺪ ﺗﺪرﯾﺐ ﻓﺮﯾﻖ ﺗﻮﻋﯿﺔ ﻣﻜﺮس ﻟﺨﻠﻖ ﺑﯿﺌﺔ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﻮﻗﺘﮭﻢ طﻮال اﻟﻠﯿﻞ.

أﺑﺮز ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﮭﺮﺟﺎن:

ويقول منظمون “ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﯿﻦ و10 ﺣﻔﻼت ﻟﺴﮭﺮة، أﺻﺒﺤﻨﺎ أﻛﺒﺮ ﻟﯿﻠﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻟﻠﻤﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﻏﺮب آﺳﯿﺎ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ، وھﺬا اﻟﻌﺎم، ﻧﺤﺘﻔﻞ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﻤﯿﺰ ﻣﻊ ﻣﮭﺮﺟﺎن ﺳﮭﺮة، اﻟﺬي ﯾﺘﻀﻤﻦ 10 ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض اﻟﺤﯿﺔ واﻟﺪي ﺟﻲ".

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﺠﻮم ﺳﮭﺮة، وﻣﻮاھﺐ ﺳﺘﺘﻮاﺟﺪ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻲ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ وأﻣﮭﺮ ﻓﻨﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮب آﺳﯿﺎ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ.