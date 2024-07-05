الجمعة 05 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد لقاء فرنسا والبرتغال فى يورو 2024

فرنسا والبرتغال،
فرنسا والبرتغال، فيتو

يورو 2024، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الجمعة لمتابعة فرنسا والبرتغال، على ملعب فولكس بارك بمدينة هامبورج الألمانية، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا في نهائي مبكر وقمة مرتقبة باليورو.

وتنطلق مباراة البرتغال وفرنسا في يورو 2024، الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت مصر والسعودية.

وتأهل منتخب فرنسا إلى منافسات الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية عقب فوزه على بلجيكا بهدف مقابل لاشيء بينما تأهل المنتخب البرتغالي إلى منافسات الدور ذاته عقب الفوز على سلوفينيا بركلات الترجيح بنتيجة 3/0، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

حكم مباراة فرنسا والبرتغال اليوم في يورو 2024
 

حكم الساحة: الإنجليزي مايكل أوليفر.

حكم مساعد أول: الإنجليزي ستيوارت بيرت.

حكم مساعد ثانِ: الإنجليزي دان كوك.

حكم رابع: البولندي سيمون مارسينياك.

حكم تقنية الفيديو: الهولندي بول فان بوكيل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فرنسا البرتغال فرنسا والبرتغال

مواد متعلقة

البرتغال تواجه فرنسا في صراع التأهل لنصف نهائي يورو 2024

يورو 2024، منتخب البرتغال بقائمة كاملة دون غيابات في مواجهة فرنسا

الأكثر قراءة

16 قرارا جمهوريا حاسما وتكليفات رئاسية قوية للحكومة الجديدة لتخفيف المعاناة عن المواطنين

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الهجرى الجديد

ممارسات فاضحة في الطريق العام.. المدمنون والمشردون يحتلون طريق سيدي كرير الساحلي بالإسكندرية.. والأهالي يطالبون المحافظة بالتدخل (فيديو)

إحباط محاولة للاستيلاء على السلطة باستخدام القوة في قيرغيزستان

محاضر بالجملة، حصاد حملة مفاجئة بحي شرق في الإسكندرية

بـ4 لاعبين ومحترف، الأهلي يبدأ رحلة تدعيم فريق السلة للموسم الجديد

أخبار مصر: ملحد يزلزل بريطانيا، فنانة شهيرة تستفز المصريين، تصرف صبياني يهدد حياة السوريين بتركيا، قرار يسعد أهالي الجيزة

منوعات

المزيد

أول فيديو من نوعه يرصد تشكل جنين معدل وراثيا

فتاة تعثر على توأمها من خلال التيك توك، ما القصة؟

الليلة بـ50 ألف دولار، إيفانكا ترامب وزوجها يفتتحان منتجعا فاخرا في ألبانيا

يصب في مصلحة الوطن، السعودية تمنح الجنسية لعلماء وباحثين ومبتكرين في عدة مجالات

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

تخطى 157 جنيها، سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الجمعة 5-7-2024

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي صباح اليوم الجمعة 5-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المشمش بالمنام وعلاقتها بالدخول في مشروع مربح

الإفتاء توضح حكم تخطي الرقاب أثناء خطبة الجمعة لجمع التبرعات

ما حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية