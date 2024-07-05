موعد لقاء فرنسا والبرتغال فى يورو 2024

يورو 2024 ، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الجمعة لمتابعة فرنسا والبرتغال، على ملعب فولكس بارك بمدينة هامبورج الألمانية، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا في نهائي مبكر وقمة مرتقبة باليورو.

وتنطلق مباراة البرتغال وفرنسا في يورو 2024، الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت مصر والسعودية.

وتأهل منتخب فرنسا إلى منافسات الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية عقب فوزه على بلجيكا بهدف مقابل لاشيء بينما تأهل المنتخب البرتغالي إلى منافسات الدور ذاته عقب الفوز على سلوفينيا بركلات الترجيح بنتيجة 3/0، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

حكم مباراة فرنسا والبرتغال اليوم في يورو 2024



حكم الساحة: الإنجليزي مايكل أوليفر.

حكم مساعد أول: الإنجليزي ستيوارت بيرت.

حكم مساعد ثانِ: الإنجليزي دان كوك.

حكم رابع: البولندي سيمون مارسينياك.

حكم تقنية الفيديو: الهولندي بول فان بوكيل.