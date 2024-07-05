الجمعة 05 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

غموض حول مستقبل جواو فيليكس مع برشلونة (تقرير)

جواو فيلكس، فيتو
جواو فيلكس، فيتو

يواجه جواو فيليكس، لاعب برشلونة، صعوبة في البقاء مع فريقه في الموسم المقبل 2024-25.

ويتطلع جواو فيليكس وفقًا  لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية  لتفعيل بند شرائه من نادي أتلتيكو مدريد، بالأخص بعد انتهاء إعارته مع الفريق الكتالوني.

وقد يتأخر حسم موقف جواو فيلكيس بسبب رغبة نادي برشلونة في استمرار عدد كبير من اللاعبين مثل رافينيا، لامين يامال وفيران توريس لأكبر وقت ممكن.

باريس سان جيرمان يرصد مبلغا خرافيا لضم نجم برشلونة

من ناحية أخرى، يستعد باريس سان جيرمان الفرنسي، لتقديم عرضا خرافيا لضم لامين يامال لاعب برشلونة الإسباني، ليصبح اللاعب الأغلى في التاريخ.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن استعداد نادي باريس سان جيرمان لدفع 250 مليون يورو للتعاقد مع لامين يامال لاعب برشلونة، حيث أكدت الصحيفة أن النادي الكتالوني توصل لمعلومات تفيد برغبة باريس في دفع 250 مليون للحصول على خدمات صاحب الـ 16 عاما.

وعلى الرغم من المبلغ الكبير إلا أن برشلونة يعتبر اللاعب غير قابل للمساس ولن يوافق على بيعه مهما كان الثمن، حيث سبق وأن أعلن خوان لابورتا في مارس الماضي أنه رفض عرضا لضم لامين يامال مقابل 200 مليون يورو.

وفي حال إتمام الصفقة مقابل 250 مليون يورو كما تشير موندو ديبورتيفو فذلك من شأنه أن يجعل اللاعب هو الأغلى في تاريخ كرة القدم، ليتمرر سيناريو البرازيلي نيمار الذي انضم من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بتفعيل الشرط الجزائي.

وشارك لامين يامال في 50 مباراة بقميص برشلونة في الموسم الماضي وخلالها سجل 7 أهداف وصنع 10 آخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

برشلونة البرتغالي جواو فيليكس أتلتيكو مدريد

مواد متعلقة

نيكو ويليامز يتجاهل عرضي تشيلسي وباريس سان جيرمان بسبب برشلونة

برشلونة يعلن رسميا رحيل 3 لاعبين في الانتقالات الصيفية

الأكثر قراءة

16 قرارا جمهوريا حاسما وتكليفات رئاسية قوية للحكومة الجديدة لتخفيف المعاناة عن المواطنين

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الهجرى الجديد

ممارسات فاضحة في الطريق العام.. المدمنون والمشردون يحتلون طريق سيدي كرير الساحلي بالإسكندرية.. والأهالي يطالبون المحافظة بالتدخل (فيديو)

إحباط محاولة للاستيلاء على السلطة باستخدام القوة في قيرغيزستان

محاضر بالجملة، حصاد حملة مفاجئة بحي شرق في الإسكندرية

بـ4 لاعبين ومحترف، الأهلي يبدأ رحلة تدعيم فريق السلة للموسم الجديد

أخبار مصر: ملحد يزلزل بريطانيا، فنانة شهيرة تستفز المصريين، تصرف صبياني يهدد حياة السوريين بتركيا، قرار يسعد أهالي الجيزة

منوعات

المزيد

أول فيديو من نوعه يرصد تشكل جنين معدل وراثيا

فتاة تعثر على توأمها من خلال التيك توك، ما القصة؟

الليلة بـ50 ألف دولار، إيفانكا ترامب وزوجها يفتتحان منتجعا فاخرا في ألبانيا

يصب في مصلحة الوطن، السعودية تمنح الجنسية لعلماء وباحثين ومبتكرين في عدة مجالات

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

تخطى 157 جنيها، سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الجمعة 5-7-2024

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي صباح اليوم الجمعة 5-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المشمش بالمنام وعلاقتها بالدخول في مشروع مربح

الإفتاء توضح حكم تخطي الرقاب أثناء خطبة الجمعة لجمع التبرعات

ما حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية