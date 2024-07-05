غموض حول مستقبل جواو فيليكس مع برشلونة (تقرير)

يواجه جواو فيليكس، لاعب برشلونة، صعوبة في البقاء مع فريقه في الموسم المقبل 2024-25.

ويتطلع جواو فيليكس وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية لتفعيل بند شرائه من نادي أتلتيكو مدريد، بالأخص بعد انتهاء إعارته مع الفريق الكتالوني.

وقد يتأخر حسم موقف جواو فيلكيس بسبب رغبة نادي برشلونة في استمرار عدد كبير من اللاعبين مثل رافينيا، لامين يامال وفيران توريس لأكبر وقت ممكن.

باريس سان جيرمان يرصد مبلغا خرافيا لضم نجم برشلونة

من ناحية أخرى، يستعد باريس سان جيرمان الفرنسي، لتقديم عرضا خرافيا لضم لامين يامال لاعب برشلونة الإسباني، ليصبح اللاعب الأغلى في التاريخ.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن استعداد نادي باريس سان جيرمان لدفع 250 مليون يورو للتعاقد مع لامين يامال لاعب برشلونة، حيث أكدت الصحيفة أن النادي الكتالوني توصل لمعلومات تفيد برغبة باريس في دفع 250 مليون للحصول على خدمات صاحب الـ 16 عاما.

وعلى الرغم من المبلغ الكبير إلا أن برشلونة يعتبر اللاعب غير قابل للمساس ولن يوافق على بيعه مهما كان الثمن، حيث سبق وأن أعلن خوان لابورتا في مارس الماضي أنه رفض عرضا لضم لامين يامال مقابل 200 مليون يورو.

وفي حال إتمام الصفقة مقابل 250 مليون يورو كما تشير موندو ديبورتيفو فذلك من شأنه أن يجعل اللاعب هو الأغلى في تاريخ كرة القدم، ليتمرر سيناريو البرازيلي نيمار الذي انضم من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بتفعيل الشرط الجزائي.

وشارك لامين يامال في 50 مباراة بقميص برشلونة في الموسم الماضي وخلالها سجل 7 أهداف وصنع 10 آخرين.