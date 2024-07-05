بعد تداول شائعات، أسماء جلال تكشف حقيقة ارتباطها برجل أعمال شهير

انشترت في الأيام الماضية، الكثير من المنشورات، تفيد بارتباط الفنانة الشابة أسماء جلال، بأحد رجال الأعمال المعروفين، وذلك بعد مقابلة جمعتهما بإحدى الحفلات.

ووسط هذه التصريحات، خرجت أسماء جلال، عن صمتها للرد على تلك التصريحات، وكشفت حقيقة الأمر للجمهور، بعد رفضها الحديث عن تفاصيل حياتها الشخصية.

في هذا السياق، ردت أسماء جلال على سؤال طرحته الإعلامية مني الشاذلي عليها في حلقة “معكم”، حول ارتباطها بشخصية عامة شهيرة، سواء كان ممثلا أو رجل أعمال أو شخصية مؤثرة عربية، لتجيب الفنانة الشابة قائلة: "لا خالص".

أسماء جلال، قالت ضمن تصريحاتها: "ما قابلتش عرسان صالونات، وما عملتش أي عمليات تجميل، أنا بلعب جيم 3 مرات في الأسبوع، وبتمرن مع مدرب لأن عندي مشكلة في ضهري ورقبتي، وكنت بتمرن 3 ساعات في الأول لإني كنت عايزة أخس أوي ودلوقتِ بقيت أتمرن ساعتين أو ساعة ونصف".



قصة أسماء جلال في فيلم أولاد رزق 3

وعن مشاركتها في فيلم أولاد رزق 3، علقت: "أنا بحب الأجزاء لما طارق العريان كلمني اتحمست جدًّا واشتغلت مع عمرو يوسف قبل كده في مسرحية والطاقة بتاعته جميلة، وفكرنا إن الشخصية تبقى رقاصة أو نصابة، فقلت له لو رقاصة تبقى محترمة وفي الآخر قررنا إنها تبقى بتسرق ماكينات الـATM".