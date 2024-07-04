حبس عاطلَين بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بالزاوية الحمراء

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف في منطقة الزاوية الحمراء وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما نجح رجال مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، في ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما دراجة نارية "مُبلغ بسرقتها".

تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بارتكاب 6 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.