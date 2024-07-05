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انكسار الموجة الحارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 5 - 7 -2024

حالة الطقس اليوم،فيتو
حالة الطقس اليوم،فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا الجمعة 05- 07- 2024 بوادي النطرون

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 5 - 7 -2024

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية  وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


حالة الطقس ليلا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود  طقس معتدل ورطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.


حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة:38

درجة الحرارة الصغرى: 27

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة المحسوسة: 33

درجة الحرارة الصغرى: 23

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة المحسوسة:38

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة المحسوسة:43

درجة الحرارة الصغرى: 29

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 42

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:44

درجة الحرارة المحسوسة: 45
 

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