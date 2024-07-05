الجمعة 05 يوليو 2024
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صحة ومرأة

هل توجد خطورة من تناول تطعيم الكبار للأطفال بالخطأ؟ فاكسيرا تجيب

تطعيم الأطفال، فيتو
تطعيم الأطفال، فيتو

تختلف تطعيمات الأطفال عن التطعيمات المخصصة للكبار لأن كلا منهم يضم تركيز مختلف يناسب المرحلة العمرية للإنسان. 
 

خطأ في إعطاء التطعيم

وأحيانًا يمكن أن يحدث خطأ في إعطاء التطعيم حيث يحصل الطفل على التطعيم المخصص للكبار مما يسبب خوف وقلق لدى الأمهات من أن يسبب أي أضرار جانبية.

 

 لا يوجد خطر من تناول الطفل للتطعيم المخصص للكبار

وقالت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا أنه لا يوجد خطر من تناول الطفل للتطعيم المخصص للكبار كما أنه لا يوجد داع لإعادة التطعيم من جديد ولكن شددت فاكسيرا على ضرورة الالتزام بجرعة الطفل في الجرعات المستقبلية حتي لا يحدث أي مضاعفات أو آثار جانبية.

 

وتستعرض فيتو أهم الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالتطعيمات منها:

1-هل يمكن تطعيم الطفل وهو مريض؟

- ️إذا لم يوجد ارتفاع في حرارة الجسم او يحصل على أدوية مثبطة للمناعة يمكن تناول التطعيم

 

2- هل يسبب التطعيم ارتفاع في حرارة الجسم؟

- ️أي تطعيم يمكن ان يسبب حرارة في الجسم.

3- هل الحصول على جرعة واحدة من التطعيم وعدم استكمال باقي الجرعات لعدم توفر الجرعة الثانية يمثل خطورة على الطفل؟

- ️لا يوجد قلق من ذلك والتطعيم فعال،ولا يوجد خطر وعند توفر التطعيم يمكن استكمال باقي الجرعات

4- هل يوجد تطعيمات للكبار وليس الأطفال فقط؟

-نعم يوجد تطعيمات  الكبار، وتحميهم من أمراض كثيرة.

5- هل يمكن تناول اى تطعيم أثناء أخذ دواء مضاد حيوي؟

يمكن ذلك ولا يوجد تعارض بينهما.

6- هل يمكن للتطعيم ان  يسبب المرض ؟ 

- ️لا، الا لو كان التطعيم حي ومتلقى التطعيم لديه مشكلة في المناعة

7- هل يوجد خطورة إذا خالط طفل مريض مصاب بمرض الجديري وحصل على تطعيم الجديري؟

يمكنه تناول تطعيم الجديري دون خطورة

 

من جانبها أكدت وزارة الصحة أهمية التطعيمات في محاربة الأمراض وتقوية الجهاز المناعي للجسم.

 

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وأشارت الى أن فكرة التطعيم تعتمد على محاربة أي فيروس يدخل الجسم ويكون الجهاز المناعي للجسم قوة على محاربة المرض، مؤكدة أن أي إنسان يمكنه تناول التطعيم في أي وقت منذ الولادة يحصل على تطعيمات تقوي مناعة الجسم وتقوي الجسم على محاربة الأمراض التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان خلال فترة حياته.

 

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