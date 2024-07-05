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ثقافة وفنون

خريطة التلاوات القرآنية المجود اليوم الجمعة

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم، فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة الموافق 29 ذو الحجة، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وننشر الخريطة الكاملة للتلاوات المرتلة المقرر إذاعتها  الجمعة ومواعيد بثها: 

وتستهل خريطة التلاوات تلاوات القرآن المجود فى تمام الساعة الـ 

 

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة النحل 5ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف 
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ  محمد محمود عصفور  وما تيسر من سورة التوبة 30 ق

وتذاع الساعة العاشرة صباحًا سورة الكهف مرتلة برواية حفص عن عاصم كاملة والتلاوة هذه المرة للشيخ  محمود خليل الحصري.


20: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ السعيد عبد الصمد الزناتى وما تيسر من سورة الحاقة 15ق


40: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة المؤمنون  

ويتم نقل شعائر صلاة الجمعة من رحاب مسجد سيدي عمرو بن العاص-القاهرة تنقل علي القناة الأولى المصرية وإذاعة القرآن الكريم من القاهرة التلاوة للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك الخطيب الشيخ مؤمن الخليجي يقدمها عماد عطية.

48: 13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد أحمد بسيونى وما تيسر من سورة آل عمران  30ق


14:28 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  إسماعيل الطنطاوى  وما تيسر من سورتى التوبة/ يونس  30ق


08: 15 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ سيد عطية ندا  وما تيسر من سورة الشورى    


03: 16 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمي  وما تيسر من سورة الإسراء   15ق


16:21 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمود عبد الحكم  وما تيسر من سورة التوبة  5 ق

 

18:38( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ  محمد عبد الحليم سلامة  وما تيسر من سورتى الانشقاق /الأعلى  


19:13( قرآن قبل  المغرب) تلاوة للشيخ / عبدالفتاح الشعشاعي وما تيسر من سور الفتح/ القمر/ الرحمن    


20:05( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  عبد العاطي ناصف وما تيسر من سورة الأنعام  27ق


21:38( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ أحمد نعينع وما تيسر من سورة البينة    5ق


17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من  سورتى مريم/ النازعات  42ق


01:33(بعد منتصف الليل) للشيخ صلاح الدين عبد الرحمن وما تيسر من سورة آل عمران

02:55(بعد منتصف الليل) للشيخ محمود خليل الحصرى  وما تيسر من سورتى إبراهيم والحجر   30ق
 

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