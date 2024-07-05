أنس جابر: أنا مشجعة كبيرة لكرة القدم وبكيت مع كريستيانو رونالدو

ضمنت التونسية أنس جابر، وصيفة بطولة ويمبلدون مرتين، مكانها في الدور الثالث للبطولة، قبل أن تطلب من المنظمين السماح لها بمشاهدة مباراة المنتخب الإنجليزي في دور الثمانية ببطولة كأس أمم أوروبا المقامة حاليًّا في ألمانيا.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن أنس جابر، نجحت في الفوز على الأمريكية روبن مونتجمري، لتضرب موعدًا مع الأوكرانية يلينا سفيتولينا بعد غد السبت، وهي المباراة التي قد تتعارض مع موعد مباراة إنجلترا أمام سويسرا في أمم أوروبا.

إنجلترا ضد سلوفاكيا

وبعدما وجدت المصنفة العاشرة عالميا وقتا لمشاهدة هدف التعادل الذي سجله جود بيلينجهام لصالح إنجلترا في مواجهة سلوفاكيا الأحد الماضي، وفوز البرتغال بضربات الترجيح على سلوفينيا، تأمل النجمة البالغة من العمر 29 عامًا في مشاهدة المزيد من مباريات أمم أوروبا هذا الأسبوع.

وقالت أنس جابر بعد فوزها 6/1 و7/5: "كنت أشاهد العديد من المباريات، شعرت بخيبة أمل إزاء بعض المباريات لأنني اعتقدت أنها ستكون أكثر إثارة".

كريستيانو رونالدو

وتابعت: "لقد شاهدت البرتغال في المباراة الأخيرة، حينما أضاع كريستيانو رونالدو ضربة جزاء، كنت أبكي معه لأنني أحبه كثيرًا".

وأوضحت: "شاهدت مباراة إنجلترا حينما عادوا من بعيد، وكنت متوترة للغاية لأنني أردت فوزهم، التسجيل في آخر دقيقة أمر لا يصدق، بيلينجهام كيف يمكنك أن تجازف بوضع الكرة بتلك الطريقة".

وأتمت: "أنا مشجعة كبيرة لكرة القدم، وأتمنى أن أحصل على فرصة مشاهدة المنتخب الإنجليزي".