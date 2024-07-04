مواجهات نارية في ربع نهائي يورو 2024.. منتخب ألمانيا يتسلح بالتاريخ في مواجهة إسبانيا.. والبرتغال بقيادة رونالدو تسعى لإنهاء عقدة فرنسا

تنطلق منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا - يورو 2024، غدا الجمعة، بإقامة مواجهتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي منتخب ألمانيا المستضيف مع إسبانيا، بينما يواجه منتخب فرنسا نظيره البرتغال.

ويستكمل ربع نهائي يورو 2024، بعد غد السبت، بمواجهتين قويتين، حيث يصطدم منتخب إنجلترا مع نظيره سويسرا، بينما يواجه منتخب هولندا نظيره تركيا.

منتخب ألمانيا يتسلح بالتاريخ في مواجهة إسبانيا

تتجه الأنظار غدًا الجمعة، صوب ملعب إم إتش بي أرينا في شتوتجارت، الذي يحتضن القمة المرتقبة التي تجمع بين أصحاب الأرض ألمانيا أمام إسبانيا، في ربع نهائي يورو 2024.

وتتسلح ألمانيا في تلك المواجهة بحقيقة تاريخية وهي عدم توديع أي بلد مضيف منافسات اليورو من ربع النهائي من قبل، وكان ذلك بعبور إنجلترا لإسبانيا بالذات بركلات الترجيح في نسخة 1996، وفوز هولندا على يوغسلافيا (6-1) في عام 2000، كما تفوقت البرتغال على إنجلترا بركلات الترجيح في 2004، وفازت فرنسا أمام أيسلندا (5-2) في 2016.

كما تملك ألمانيا سجلًا مميزًا في ذلك الدور، حيث تخوض المباراة رقم 19 في ربع النهائي بين كأس العالم (14) واليورو (5)، وهي أكثر الدول الأوروبية تواجدًا في ذلك الدور في البطولتين معًا، ونجح الألمان في تجاوز ذلك الدور 15 مرة من قبل بنسبة 83%، ومن بينها جميع المشاركات في اليورو في نسخ 1996 و2008 و2012 و2016.

وتمثل تلك المباراة مواجهة بين أقوى خطين هجوم في البطولة، حيث سجلت إسبانيا 9 أهداف مقابل 10 أهداف لألمانيا وهو أكبر عدد من الأهداف تسجله في نسخة واحدة بالفعل، كما أن نسبة ترجمة التسديدات إلى أهداف (13,9%) هي الأعلى لألمانيا في اليورو منذ نسخة 2008 (14,5%) وحينها خسر المانشافت أمام إسبانيا في النهائي.

أسلحة منتخبي ألمانيا وإسبانيا قبل موقعة يورو 2024

وتعول ألمانيا في تلك المواجهة على نجمها الشاب جمال موسيالا، الذي سجل 3 أهداف ويتصدر قائمة هدافي البطولة مناصفة مع 3 لاعبين، واللاعب الوحيد الذي سجل عدد أكبر من الأهداف في نسخة واحدة من اليورو بعمر 21 عامًا أو أقل كان واين روني برصيد 4 أهداف رفقة إنجلترا في يورو 2004.

على الجانب الآخر تملك إسبانيا العديد من الأسلحة ومن بينها فابيان رويز متوسط ميدان باريس سان جيرمان والذي ساهم في تسجيل 5 أهداف في آخر 4 مباريات خاضها في جميع المسابقات رفقة إسبانيا، ونجح في التسجيل والصناعة في مباراتين في اليورو هذا الصيف، ولا يوجد لاعب سبق وأن حقق هذا الأمر في 3 مباريات في نسخة واحدة من اليورو.

وهذه هي المواجهة الرابعة بين الفريقين في اليورو، وفازت إسبانيا مرتين عامي 1984 و2008، وفازت ألمانيا مرة واحدة في 1988، ولم تخسر إسبانيا في آخر 4 مباريات في البطولات الكبرى أمام ألمانيا (انتصاران- تعادلان)، وشهدت تلك اللقاءت تسجيل 6 أهداف فقط بواقع 4 أهداف لإسبانيا وهدفين لألمانيا.

وعلى الرغم من خسارة ألمانيا أول مواجهة أمام إسبانيا على الأراضي الألمانية بنتيجة (2-1) في مباراة ودية عام 1935، إلا أن الماكينات لم يخسروا في آخر 8 مواجهات خاضوها على ملعبهم أمام لا روخا (5 انتصارات- 3 تعادلات).

تاريخ مواجهات منتخب فرنسا أمام البرتغال

كما تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة غدا الجمعة لمتابعة فرنسا والبرتغال، على ملعب فولكس بارك بمدينة هامبورج الألمانية، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا في نهائي مبكر وقمة مرتقبة باليورو.

ويتفوق منتخب فرنسا على البرتغال، في تاريخ المواجهات بكل المسابقات قبل القمة المرتقبة بينهما في دور ربع النهائي بمسابقة اليورو المقامة حاليًا في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو الجاري.

والتقى منتخب فرنسا مع البرتغال في 28 مباراة بكل المسابقات، حقق فرنسا الفوز في 19 مباراة، فيما فاز البرتغال في 6 مباريات فقط وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات.

وأحرز منتخب فرنسا الملقب بالديوك 52 هدفًا في مرمي البرتغال، فيما سجل البرتغال الملقب ببرازيل أوروبا 31 هدفًا أمام الديوك الفرنسية.

رونالدو ورفاقه يسعون لإنهاء عقدة فرنسا في الأدوار الإقصائية

وقبل الصدام المنتظر بين المنتخبين، يمتلك ديوك فرنسا أفضلية واضحة عندما يلتقي الفريقان في المراحل الإقصائية بالبطولات الكبرى (كأس العالم وأمم أوروبا).

عبر تاريخ مواجهات المنتخبين، لم تلعب البرتغال وفرنسا إلا 4 مرات في المراحل الإقصائية، ثلاثة منها في اليورو ومباراة واحدة في كأس العالم، لتصبح مباراة الغد هي الخامسة في تاريخ الفريقين.

بداية الصدام بالمراحل الإقصائية جاء في نسخة يورو 1984، عندما التقى الفريقان في الدور نصف النهائي، واستغلت فرنسا عامل الأرض والجمهور نظرا لاستضافتها هذه النسخة.

الوقت الأصلي انتهى بالتعادل 1-1، ليلجأ الطرفان للأشواط الإضافية التي حسمها الديوك بفضل هداف النسخة ميشيل بلاتيني الذي سجل هدفا بالدقيقة 119، ليمنح فرنسا بطاقة العبور للنهائي.

تكررت مواجهة المنتخبين في يورو 2000، في الدور نصف النهائي، ورغم تقدم البرتغال بهدف نونو جوميز، إلا أن تييري هنري عادل النتيجة لينتهي الوقت الأصلي أيضا بالتعادل 1-1.

وفي الشوطين الإضافيين وعلى غرار نسخة 1984، قتلت فرنسا حلم البرتغاليين بهدف لزين الدين زيدان بالدقيقة 117.

وبكأس العالم 2006، تقابل المنتخبان في الدور نصف النهائي ونجح الديوك في حسم المواجهة مجددا بفضل زيدان الذي سجل هدف المباراة الوحيد ليطيح بالبرتغال ويقتل حلمهم في الوصول لنهائي المونديال.

وفي يورو 2016، عادت البرتغال لتواجه فرنسا في دور إقصائي للمرة الرابعة، لكن هذه المرة بنهائي البطولة.. الوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلبي، في مباراة شهدت حينها خروج كريستيانو رونالدو مصابا في اللحظة الشهيرة التي بكى فيها بشدة.

ومع اللجوء للأشواط الإضافية، تمكن البديل إيدير من منح منتخب بلاده البرتغالي لقب البطولة بعدما سجل هدفا بالدقيقة 109 ضرب به أحلام الفرنسيين في مقتل.