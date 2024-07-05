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رياضة

منتخب السلة يفشل في مرافقة منتخبي اليد والقدم بالتأهل إلى أولمبياد باريس 2024

منتخب السلة،فيتو
منتخب السلة،فيتو

تلقى منتخب مصر لكرة السلة، هزيمة مريرة على يد اليونان، بنتيجة 71-93، مساء الخميس، في الجولة الثانية من الملحق العالمي لتصفيات أولمبياد باريس 2024 ومرافقة بعثتي منتخب اليد والمنتخب الأولمبي لكرة القدم.

وتعرض منتخب الفراعنة للهزيمة الثانية في مشوار المجموعات، ليودع الملحق العالمي.

وخسر المنتخب المصري للسلة، الثلاثاء الماضي، أمام جمهورية الدومينيكان بنتيجة 77-90.

وفشل منتخب مصر في الوصول مباشرة إلى نهائيات أولمبياد باريس 2024، بعد احتلاله وصافة كأس الأمم الأفريقية.

وضمن منتخب جنوب السودان، في وقت سابق، التأهل عن أفريقيا إلى أولمبياد باريس، بوصفه بطل القارة السمراء.

وتتبقى 4 مقاعد في الأولمبياد، يجري التنافس عليها في الملحق العالمي، الذي يقام في دول إسبانيا ولاتفيا واليونان وبورتوريكو.

ويتواجد منتخب السلة ضمن المجموعة السادسة من الملحق المؤهل للأولمبياد، رفقة "جمهورية الدومينيكان واليونان"، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني في المجموعة لمواجهة المتأهل من المجموعة السابعة والتي تضم كلا من: "سلوفينيا ونيوزيلندا وكرواتيا".


نظام التصفيات يسير على أن يلتقي متصدر كل مجموعة مع الوصيف، والفائز يتأهل للنهائي، ومن ينتصر في المباراة النهائية يتأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 التي ستقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

 

قائمة منتخب كرة السلة


وتضم قائمة منتخب كرة السلة كلًّا من:

كريم حاتم - أحمد عادل - يوسف رفعت - يوسف شحاتة - عمر هشام - عمرو الجندي - عمر الشيخ - هيثم كمال - باتريك جارندر - خالد عبد الناصر - أنس أسامة - عمر طارق.

 

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