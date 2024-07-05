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مسلسل لعبة حب الحلقة 58، مالك يطلب الزواج من سما ورد غير متوقع منها

أبطال لعبة حب، فيتو
أبطال لعبة حب، فيتو

دارت أحداث مسلسل لعبة حب الحلقة 58 حول ذهاب مالك مع سما إلى حفل القنصلية الإيطالية وذهب الثنائي مايا ورامي أيضُا، وهناك التقى الجميع مع ماركو والسفير الإيطالي وكانت هناك حفاوة واضحة في استقبالهما.

وخلال الحلقة يقرر رامي طلب حديث منفرد مع ماركو فيلحق مالك به ويتحدثون جميعًا حول انفصال مالك ورامي وشعر ماركو بالحزن لاضطراره الاختيار بين الاثنين، فينادي مالك على رامي ويطلب منه التصالح لكي يتمكن كل منهم من النجاح دون أن يكونا أعداء ويخبرا ماركو الذي يشعر بالسعادة.

وتتفاجأ مايا بأن السفير يتعامل مع سما باعتبارها خطيبة مالك لعدم معرفتها بخطة مالك وسما السابقة، بينما يأتي جبران ويطلب الرقص مع سما ولكنها تركض سريعا حينما ترى مالك ويخبرها أنه جبران بينما يخرج الأخير من الحفل غاضبًا.

ويرقص مالك مع سما ويطلب منها الزواج ولكنها تطلب منه مهلة من الوقت، وتعود إلى المنزل وهناك تخبر زيد وأصدقائها الذين يشعرون بالسعادة لهذا الخبر ويخبرون سما أنهم سيفعلون كل ما بوسعهم من أجل تسديد الأموال التي من المفترض أن تمنحها سما لفريدة لتتحرر من قيودها، وتنتهي الحلقة بإعتراف عبدو لسما بحبه لسيرين ولكنها لا تتقبل هذه العلاقة ويطلب منها معاودة التفكير في الأمر.

 

تفاصيل مسلسل لعبة حب الحلقة 57

دارت أحداث مسلسل لعبة حب الحلقة 57 حول قيام سما بعدة خطط كمحاولة منها للتمهيد لتقرب مالك من عدد من العملاء لكسب ثقتهم في حفل السفارة الإيطالية.

حيث قدمت هدايا لماركو وأعدت جدتها ولين الفطائر وأرسلها عبدو للسفير الإيطالي، وتلقى مالك مكالمات شكر وتعجب لها ولم يعرف السر وراءها، ويشعر مالك بالصدمة بعدما تلقى مكالمة من المستثمرين يخبرونه بعدم إتمام الاتفاقيات بينهم، وكان جبران هو السبب وراء هذا الأمر بعدما أخبرته سيرين أن مالك يحاول البدء من جديد.

وتفاجأ مالك بسما تأتي إليه ومعها عدد من البدل وتخبره أنها أساءت فهم المكالمة التي دارت بينه وبين سلطان كما أخبرته بضرورة إلقاء الخلافات جانبا والتركيز على النجاح في حفل السفارة، وبدأ الثنائي في اختيار البدل المناسبة.

وعلى جانب آخر يخبر سلطان زوجته فريدة أن مايا تتقرب من رامي، فتدخل فريدة في نوبة غضب وكذلك سلطان، ولكن مايا تخبر والدها أنها ستتزوج رامي.

وفي الأخير يحرص مالك على منح سما الخاتم الخاص بوالدته لترتديه قبل حفل استقبال السفارة الإيطالية.

 

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