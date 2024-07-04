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اقتصاد

جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب كمية من الأطراف الصناعية الطبية

كمية من الأطراف الصناعية
كمية من الأطراف الصناعية الطبية, فيتو

تمكن رجال الجمارك بميناء نويبع البحري برئاسة محمود حمزة بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي في ميناء نويبع من ضبط محاولة تهريب كمية من الأطراف الصناعية الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ضبط محاولة تهريب كمية من الأطراف الصناعية الطبية

وجاء الضبط فى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة تم الاشتباه فى مشمول البيان الجمركي أمتعة شخصية رقم 268555 لسنة 2024 والمحمل على الشاحنة 5640 ط ج د.

وتم تشكيل لجنة جمركية من مبروك هيبة مأمور الحركة ومصطفى مهدي بإدارة التعريفة وأسامة صلاح وأحمد الكوز بالأمن الجمركي ومصطفى الحناوي بمكافحة التهرب الجمركي لتفتيش السيارة فتبين وجود عدد ٢٠١ من الأطراف الطبية الصناعية معبأة داخل أكياس من اللدائن مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها المذكور أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية.

وقدرت التعويضات الجمركية المستحقة بحوالى 147626 جنيه، قرر محمود حمزة مدير عام جمارك نويبع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على الأستاذ سلمي سالمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء وحرر المحضر محمد عبد الخالق وطارق جبر ومحمد السبع بالشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
 

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